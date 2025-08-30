28歳にしてメジャー初昇格となったディーン

苦節7年、夢の日々を過ごしている。ドジャースのジャスティン・ディーン外野手は、8日（日本時間9日）に28歳にしてメジャー初昇格。プロ入り後はマイナー暮らしの日々だったが、待望の瞬間は突然訪れた。「大変な努力が報われた気分だよ」。いつもロッカーでは笑顔を見せ、メジャーの雰囲気を楽しんでいる。

ディーンは2018年のMLBドラフト17巡目（全体502位）でブレーブス入り。俊足が持ち味で、2023年は3Aと2Aで計35盗塁、2024年は計61盗塁を記録した。

昨オフにはFAとなり、ドジャース傘下3Aオクラホマに入団。81試合で6本塁打31打点、25盗塁を記録すると、6日（同7日）の試合後に監督から昇格を告げる電話がかかってきた。

「少し驚いたよ。予想していなかったりだとか、待ち望んでいなかったという訳ではないんだけど、サプライズだった。夢が叶ったよ。ようやくスタートラインに立った気分だ」

21日（同22日）のロッキーズとの最終戦では、休養のためベンチにいた大谷翔平投手の隣に座る場面も。「スイングだったり、投球に対してだったり。球がよく変化する投手と対戦したからね。そういう野球の話をしたよ。彼はグレート。史上最高の選手の1人だね。ハハハ」。本拠地のロッカーでは、2つ隣には大谷、後ろを振り返ればベッツ、フリーマンがいる。近いようで遠かった存在と今やチームメートだ。

ロッカーではヘッドホンを付け、ニヤリとしながら音楽にノリノリ。初めてクアーズフィールドのグラウンドに立った際は、両手を広げて天を仰ぎ、目一杯メジャーの空気を吸った。

昇格後は、守備固めや代走などでチームを支えている。「代走が必要なら代走するし、外野手が必要なら外野を守るし、投手が必要なら投げるよ！ 言われた役割をこなすよ！」。苦節の日々を経て、28歳にしてたどり着いたメジャーの舞台。夢を掴んだ男の笑顔は、とても眩しい。（上野明洸 / Akihiro Ueno）