¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¥À¥á´ÉÍý¿¦¤¬¸½¾ì¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¡¦¥ï¡¼¥¹¥È3
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4400¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö°ìÀ¸³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ä»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
Âè3°Ì¡§¡ÖµÞ¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¡×¤Ç¸½¾ì¤¬º®Íð
¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£½µ¤«¤é¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤¤¤³¤¦¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ´ÉÍý¿¦¤¬µÞ¤ËÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ïº®Íð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿½àÈ÷¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÊý¿ËÊÑ¹¹¤¬´¶³Ð¤ä»×¤¤¤Ä¤¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
Âè2°Ì¡§¡Ö¸ªÂå¤ï¤ê¡×¤ÇÉô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤ë
¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤è¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÁ±°Õ¡×¤â¼Â¤ÏÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡Éô²¼¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢È½ÃÇÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÉÍý¿¦¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¡×¤È»Å»ö¤òÃ¥¤¨¤Ð¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¸Ä¿Í¥×¥ì¡¼¤ËµÕÌá¤ê¤·¡¢Ã¯¤â°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
Âè1°Ì¡§¡Ö´¶¾ð´ó¤ê¡×¤Ç¥ë¡¼¥ë¤¬Êø¤ì¤ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÎã³°¤òÇ§¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Äó½Ð´ü¸Â¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Ï»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¡×¤È¸«Æ¨¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤Ë¥ë¡¼¥ë¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãá½ø¤ÏÊø²õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¿Í¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Îµ¤¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤è¤«¤ì¡×¤òµ¿¤¦
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡Ö¤è¤«¤ì¡×¤Ï¡¢ÆÈÁ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÈ¿¥¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ÇºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡´¶¾ð¤ä»×¤¤¤Ä¤¤ÇÆ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢°ì´ÓÀ¤È»ÅÁÈ¤ß¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¸½¾ì¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Î¡ÖÁ±°Õ¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
