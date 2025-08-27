3匹の犬のために『ファッショングッズ』を買った結果…思っていたのと違う『失敗の連続』が可愛すぎると反響「吹いたｗ」「可愛いから問題なし」
Instagramに投稿されたのは、愛犬たちのために購入したグッズを試着してみた時の様子。投稿者さんは6種類の可愛いアイテムを買ったのですが、残念ながらネット通販に失敗がつきもののようで…？
投稿は記事執筆時点で5万2000回再生を突破し、「面白すぎる」「あるあるですね」といった声が寄せられています。
【動画：3匹の犬のために『ファッショングッズ』を買った結果…思っていたのと違う『失敗の連続』】
愛犬3匹のためのグッズを購入したら…
投稿者さんはチワワの三兄弟「こはく」ちゃん・「ここまる」ちゃん・「こげまる」ちゃんのために、ネット通販で6種類のファッショングッズを購入したそうです。
商品が届いたので、さっそく試着してもらうことに。
1つ目は、ここまるちゃん用のいちごのドレス。ここまるちゃんは小柄なので、Sサイズを購入した投稿者さん。ところがいざ着てみると、サイズが小さすぎて前のボタンが閉まらなかったとか！
ここまるちゃんは背中にドレスを羽織っているだけで愛らしいので、「可愛いからいいか」と自分を納得させる投稿者さんですが、残念ながらお買い物は失敗です。
2つ目は、紫外線から目を守る犬用サングラス。サングラスをかけて、一気にパリピ感が出た三兄弟。これで快適に過ごせるはずなので、みんなで外に出てみることに。
ところが3匹はいつもと景色の見え方が変わって嫌だったのか、一歩も動かなくなってしまったそう！またもやお買い物失敗…。
思っていたのと違う商品ばかり！？
3つ目は、パーマおばさん風のかぶり物。ヘアカーラーを巻いているおばさんになりきれるというおもしろグッズなのですが、三兄弟にかぶらせてみると不服そうなお顔をされたとか。どうやら気に入ってもらえなかったようです。
4つ目は、ここまるちゃん用のサンタコスチューム。イチゴのドレスと違ってこちらは着られたのですが、帽子のお顔周りが少々キツいため、目元がぎゅっと潰れるここまるちゃん。
そしてお顔周りを緩めるためにボタンを外すと、胸毛がはみ出て無駄にダンディーになってしまったとか。
投稿者さんは「こんなサンタやだ」という感想を抱いたとのことなので、クリスマス当日もサンタコスチュームはタンスで眠っていることになりそう…！
5つ目は、犬の毛を収納できるキーホルダー。投稿者さんはもちろんチワワのキーホルダーを購入したつもりだったのですが、届いてみたらチワワではなくポメラニアンのキーホルダーだったことが発覚！
うっかりミスに、ガッカリすることになったのでした。
そして6つ目は、こげまるちゃん用のカエルのパーカー。試着してみたところサイズは問題なかったのですが、帽子についているカエルの目が目立つため、まるでお目目が4つあるかのような不思議な姿になってしまったそう。これには投稿者さんも、「どれがこげの目？」と困惑…。
失敗の連続に爆笑する人が続出
結局、購入品全てが「思っていたのと違う」という結果になってしまいましたが、投稿者さんは諦めません。
ここまるちゃんには小さかったイチゴのドレスも、こげまるちゃんならちょうどいいかもしれないと期待して、試しに着せてみることに。ところが残念ながらこげまるちゃんもサイズが合わなくて、一番下のボタンが留められなかったとか。
総額約4000円かけて6種類のグッズを購入した投稿者さんですが、どれも活躍の機会はなさそうです…！
ネットショッピングは商品を直接見たり手に取ったりして選べないので、やはり失敗はつきものなのでしょう。しかし投稿者さんは「失敗は成功のもと」と前向きにとらえているそうなので、ぜひ今後も三兄弟のためのお買い物を楽しんでいただきたいですね！
この投稿には「笑いが止まらない」「わかる～ｗあれ？ってなるの多いですよね」「全部かわいいから問題なしです」といったコメントが寄せられ、お買い物の失敗6連発に爆笑する人が続出することとなりました。
写真・動画提供：Instagramアカウント「cocomaru3brothers」さま
執筆：森下咲
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。