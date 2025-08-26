¡ÖÁ´¿È¤À¤ë¤¤¡×ÀìÌç³°Íè¤¬ÅÐ¾ì¡¢Ìë¹¹¤«¤·¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¼õ¿Ç¡½Ãæ¹ñ
ÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢À¼¤ËÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤À¤ë¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤º¡¢°Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ãë´Ö¤ËÌ²µ¤¤¬·«¤êÊÖ¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¹àÌÜ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃÄê¤ÎÉÂµ¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë´ð½à¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ö¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤È·ò¹¯¤ÎÃæ´Ö¤Î¾õÂÖ¡Ö°¡·ò¹¯¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
8·î¾å½Ü¡¢¹¾ÁÉ¾ÊÆîÄÌ»ÔÃæ°å³ØÉÂ±¡¤Ï¡¢¡Ö°¡·ò¹¯¡×¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿Ç»¡¤òÀßÃÖ¤·¡¢³Æ¼ï¡ÖÉÔÄ´¡×¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¿Ç»¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÃæÇ¯¡¦¹âÎð¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢Å°Ìë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¼ã¼Ô¤¬¼õ¿Ç¼Ô¤Î¼çÎÏ·³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿Æü¤ÏË»¤·¤¯»þ´Ö¤¬²á¤®¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸Ìë¹¹¤«¤·¡×¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤¬¼è¤ì¤º¡¢ÍâÄ«µ¯¤¤Æ¤âÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¡¢µ¤ÎÏ¤¬½Ð¤º¡¢±¿Æ°¤¹¤ë¸µµ¤¤â¤Ê¤¯¡¢°½Û´Ä¤Ø¤È´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
°å»Õ¤Ï¡¢¡Ö°¡·ò¹¯¡×¾õÂÖ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¤Þ¤ºÀµ¤·¤¤·ò¹¯°Ý»ý¤Î°Õ¼±¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¼¡¤Ë°å»Õ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¼ã¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©½¬´·¤ò°Ý»ý¤·¡¢¿çÌ²¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤âÂç»ö¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä«¿©¤ò¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë