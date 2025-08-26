´ÉÍý¿¦¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ëÄ¾Á°¡¢¿´¤¬¡ÖNO¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¸µ¾®³Ø¹»¶µ°÷¤¬¶µÃÅ¤ò¹ß¤ê¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥ê¥¢
¡Ö¶µ°é¤òÊÑ³×¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç³Ø¹»¤òÎ¥¤ì¤¿¶µ°÷¤ò»Ø¤¹¡¢¡È¤Õ¤¤³¤Ü¤ì¶µ°÷¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¼çºË¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°½Î¤Ë¤â¡¢¡Ö¶µ°÷¤ò¼¤á¤Æ¡¢ÊÌ¤Î·Á¤Ç¶µ°é¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹
º£²ó¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò½çÄ´¤ËÅÐ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ÎÊÄºÉ´¶¤ä¼«¿È¤Î¾ÍèÁü¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÂà¿¦¤òÁªÂò¡£
¸½ºß¤ÏÁÈ¿¥¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ä´ë¶È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëM¡õNÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¾¾ÈøÀ¿¤µ¤ó¤Îµ¯¶È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¤´ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ÎÀ¸³¶Ç¯¼ý¤ÏÌó3²¯8000Ëü±ß!? ÅìµþÅÔ¶µ°÷¤ÎµëÍ¿¡¦Âà¿¦¼êÅö¤Î¥ê¥¢¥ë
¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ò¹ç¤ï¤»¤¿9Ç¯´Ö¤ÎµÁÌ³¶µ°é¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯ÂçÀÚ¤Ê´ü´Ö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤Î¶µ°é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡×¤È¤¤¤¦´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¡¢¤Þ¤¿»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤äºÍÇ½¤ò½½Ê¬¤Ë¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¡¢¶µ°é¤È¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°é¤à¡×±Ä¤ß¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö¶µÃÅ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ³Ø¹»¸½¾ì¤Îºß¤êÊý¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÀ®Ä¹¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿»ä¤Ï¡¢³Ø¹»³°¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð³×¿·Åª¤Ë±Ç¤ë»ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÆ±Î½¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¼éÅª¤È¤â¼è¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤ê¤è¤¤¶µ°é¤ò¶µ°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Èá¤·¤¯¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë³Ø¹»¶µ°é¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹»Æâ¤Ç¤âÀÕÇ¤¤¢¤ë»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¾ÍèÁü¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤³¤Ë´õË¾¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬Êç¤ê¡¢»ä¤ÏÂà¿¦¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¶µ°÷¤òÂà¿¦¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¤ó¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¶µ°é»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¯¶È¤·¤Æ¤«¤é8¥«·î¤Ç¶µ°÷¤ÎÇ¯¼ý¤òÄ¶¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¶µ°÷»þÂå¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢ËèÆü¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤È½¼¼Â¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ç¤¹¡£¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¡×¤òÊâ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦»Ù¤¨¤ì¤Ð¼«¤é³Ø¤Ó¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ò°é¤á¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤¬µ¯¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Ç¯´Ö¤ÎµÁÌ³¶µ°é¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶µ°é¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤Éµ±¤¤òÊü¤Ä¤³¤È¡£
Èà¤é¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢À¸¤À¸¤¤È³èÆ°¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤¬¿¿¤Ë²Ö³«¤¯½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤Ó¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¶µ°é¤Ë»ý¤Ä·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼«¸ÊÁªÂò¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼«¸ÊÁªÂò¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÁª¤Ö¼«Í³¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¶µ°÷¤ÎÌò³ä¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¶µ°÷¼«¿È¤¬°ì¿Í¤Î¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤ò¤·¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ°÷¼«¿È¤ÎÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿¿¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸½Ìò¶µ°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¸½¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°Ç¯Æ§½±¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°ìÊâ¤º¤Ä¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Äü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Á¤Ç¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢³Ø¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾¾Èø¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËWIN-WIN¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤âº£Ç¯¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÅÄ»Ô¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤Ë»²²è¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ÀÆð¤Ç»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ°÷¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¶µ°é¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È²ÄÇ½À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¾Èø¤µ¤ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤ò¡¢»ä¤â³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢¶µÃÅ¤ÎÆâ³°¤òÌä¤ï¤º»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°½Î¤Î¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬¡Ö¶µ°÷¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸ÁêÃÌ²ñ¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·°ÊÁ°¤Î¾¾Èø¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÀèÀ¸Êý¤ä¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿¡Ö¤â¤ä¤â¤ä¡×¤òÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¿¤è¤ê¤â¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬¿´¤«¤é½¼¼Â¤·¡¢¥¤¥¥¤¥¤È¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤È³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ºäÅÄ À»°ìÏº¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¶µ°÷¤ò13Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ÆÈÎ©¤·¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥é¥´¥ó¶µ°é³×Ì¿¡×¤òÀßÎ©¡£¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥¥¤¥¤È³Ø¤Ù¤ë¶µ°é¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò³Ø¹»¤Î³°¤«¤éºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¶µ°é³×Ì¿²È¡£
(Ê¸:ºäÅÄ À»°ìÏº¡Ê»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¥¬¥¤¥É¡Ë)
º£²ó¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò½çÄ´¤ËÅÐ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ÎÊÄºÉ´¶¤ä¼«¿È¤Î¾ÍèÁü¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÂà¿¦¤òÁªÂò¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ÎÀ¸³¶Ç¯¼ý¤ÏÌó3²¯8000Ëü±ß!? ÅìµþÅÔ¶µ°÷¤ÎµëÍ¿¡¦Âà¿¦¼êÅö¤Î¥ê¥¢¥ë
´ÉÍý¿¦¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ëÄ¾Á°¡¢¿´¤¬¡ÖNO¡×¤È¶«¤ó¤À»ä¤Ï15Ç¯´Ö¡¢¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤ò¶Ð¤á¡¢´ÉÍý¿¦¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿º¢¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ËÉº¤¦ÄäÂÚ´¶¤äÊÄºÉ´¶¤Ë¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ò¹ç¤ï¤»¤¿9Ç¯´Ö¤ÎµÁÌ³¶µ°é¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯ÂçÀÚ¤Ê´ü´Ö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤Î¶µ°é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡×¤È¤¤¤¦´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¡¢¤Þ¤¿»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤äºÍÇ½¤ò½½Ê¬¤Ë¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¡¢¶µ°é¤È¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°é¤à¡×±Ä¤ß¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö¶µÃÅ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ³Ø¹»¸½¾ì¤Îºß¤êÊý¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÀ®Ä¹¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿»ä¤Ï¡¢³Ø¹»³°¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð³×¿·Åª¤Ë±Ç¤ë»ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÆ±Î½¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¼éÅª¤È¤â¼è¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤ê¤è¤¤¶µ°é¤ò¶µ°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Èá¤·¤¯¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë³Ø¹»¶µ°é¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹»Æâ¤Ç¤âÀÕÇ¤¤¢¤ë»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¾ÍèÁü¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤³¤Ë´õË¾¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬Êç¤ê¡¢»ä¤ÏÂà¿¦¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆÈÎ©¡¦µ¯¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¶µ°÷¤òÂà¿¦¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¤ó¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤¿»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¶µ°é»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¯¶È¤·¤Æ¤«¤é8¥«·î¤Ç¶µ°÷¤ÎÇ¯¼ý¤òÄ¶¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¶µ°÷»þÂå¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢ËèÆü¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤È½¼¼Â¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ç¤¹¡£¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¡×¤òÊâ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦»Ù¤¨¤ì¤Ð¼«¤é³Ø¤Ó¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ò°é¤á¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤¬±©¤Ð¤¿¤¯¡¢µ¯¶È²È¶µ°é¤Î²ÄÇ½ÀºÇ¶áÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø¤äÌ±´Ö´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤¬µ¯¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Ç¯´Ö¤ÎµÁÌ³¶µ°é¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶µ°é¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤Éµ±¤¤òÊü¤Ä¤³¤È¡£
Èà¤é¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢À¸¤À¸¤¤È³èÆ°¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤¬¿¿¤Ë²Ö³«¤¯½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤Ó¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¶µ°é¤Ë»ý¤Ä·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼«¸ÊÁªÂò¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼«¸ÊÁªÂò¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÁª¤Ö¼«Í³¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¶µ°÷¤ÎÌò³ä¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¶µ°÷¼«¿È¤¬°ì¿Í¤Î¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤ò¤·¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ°÷¼«¿È¤ÎÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿¿¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸½Ìò¶µ°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¸½¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°Ç¯Æ§½±¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°ìÊâ¤º¤Ä¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Äü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§Âç¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤äºß¤êÊý¼«ÂÎ¤¬¶µ°é¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿Åö»þ¤Î¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢³Ø¹»¶µ°é¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°÷¤ò¼¤á¤¿Åö»þ¤Î»ä¤È½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Á¤Ç¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢³Ø¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾¾Èø¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËWIN-WIN¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤âº£Ç¯¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÅÄ»Ô¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤Ë»²²è¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ÀÆð¤Ç»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ°÷¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¶µ°é¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È²ÄÇ½À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¾Èø¤µ¤ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤ò¡¢»ä¤â³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢¶µÃÅ¤ÎÆâ³°¤òÌä¤ï¤º»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°½Î¤Î¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬¡Ö¶µ°÷¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸ÁêÃÌ²ñ¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·°ÊÁ°¤Î¾¾Èø¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÀèÀ¸Êý¤ä¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿¡Ö¤â¤ä¤â¤ä¡×¤òÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¿¤è¤ê¤â¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬¿´¤«¤é½¼¼Â¤·¡¢¥¤¥¥¤¥¤È¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤È³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ºäÅÄ À»°ìÏº¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¶µ°÷¤ò13Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ÆÈÎ©¤·¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥é¥´¥ó¶µ°é³×Ì¿¡×¤òÀßÎ©¡£¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥¥¤¥¤È³Ø¤Ù¤ë¶µ°é¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò³Ø¹»¤Î³°¤«¤éºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¶µ°é³×Ì¿²È¡£
(Ê¸:ºäÅÄ À»°ìÏº¡Ê»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¥¬¥¤¥É¡Ë)