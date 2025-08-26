¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¡Ä¡È¹âÂ®µÕÁö¡É¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥Ñ¥È¥«ー¸«¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡×´í¸±±¿Å¾Ã×½ýÅù¤Îºá ¥Ú¥ëー¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò3Ç¯µá·º
¡¡¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤òµÕÁö¤·¡¢6¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬8·î26Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢ÃË¤ÏµÕÁö¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°û¼ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¥Ñ¥È¥«ー¤ò¸«¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ëー¹ñÀÒ¤Î¥í¥Ã¥·¡¦¥¯¥ëー¥º¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹Èï¹ð(35)¤Ï2025Ç¯5·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å¡¢»°½Å¸©µµ»³»Ô¤Î¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤òµÕÁö¤·¡¢6¿Í¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤ä¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡26Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¥í¥Ã¥·Èï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡Ö¥Ñ¥È¥«ー¤ò¸«¤Æ¼ò¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢µÕÁö¤·¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖµÕÁö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤Î¤Ï°¼Á¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£