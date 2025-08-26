元読売ジャイアンツのプロ野球選手で、現在はタレントとして活躍する元木大介氏の “激やせ” 姿が話題になっている。

元木氏は8月25日、自身のInstagramを更新。《OB戦スタメンだった〜 先発は槇原さんだけど…笑っノックアウト 小笠原と同じ2番でパシャ 斉藤さん‐村田さんバッテリー最高の写真 懐かしい〜一緒にプレーした先輩がいっぱい》などと、巨人軍のOB戦に出場したことを報告したのだが……元木氏が投稿に添えたユニフォーム姿の写真に心配の声が寄せられている。

スポーツ紙記者が言う。

「現役時代は『くせ者』と評されるなど、ユーティリティプレーヤーとして活躍しましたが、33歳で現役を引退。巨人軍のコーチなどを務めつつ、その明るいキャラクターでバラエティ番組にも多数出演しています。

しかし、40代のとき、『主治医が見つかる診療所』（テレビ東京系）で “糖尿病予備軍” と診断されました。それ以降、元木さんはダイエットをしていると明かしていますが、2025年に入ってから、どんどん細くなっており、激やせだとファンの間でも指摘されるようになっていました。

本人も噂になっていることは知っているようで、4月21日には、自身のYouTubeチャンネルで『【初公開】元木大介、激ヤセの真相。全盛期から体重20キロ減…一体なぜ激痩せしたのか？』とのタイトルで、真相を告白。

あらためて、健康のためダイエットしていることを明かしつつ、『まず言いたいのは、元気です』と笑顔で語っていました」

そんな元木氏は、Instagramでも近影をこまめにアップしているが、元プロ野球選手とは思えないほどスリムになっている。そのため、フォロワーからは “痩せすぎ” を指摘する声も多く寄せられている。

元木氏はフォロワーからの質問に答える形で、

《どうしてそんなに痩せたんですか》→《健康の為》

《痩せすぎ。おじいちゃん。ちょっとふっくらしてたほうが若く見えてた》→《大丈夫です元気です》

などと回答。体調面は何も問題がないと強調しているが、これだけ痩せてしまうと、ファンから心配の声があがるのも無理はない。

今回のユニフォーム姿を見たファンから、《何より元木さんの痩せ具合に驚きです！いつまでも健康でいてください》とのコメントがあり、これに対しても《元気です》と回答。《もときさん 痩せましたか、、大丈夫ですかっ!?》に対しても《元気ですよ》と、ていねいに回答している。

「『元気です』と繰り返しているご本人にとってはありがた迷惑な話なのでしょうが、今回のユニフォーム姿はたしかに衝撃的です。ダイエットしたら、顔や手足、お腹周り、お尻周りなどが細くなるのはわかりますが、今回の写真は肩幅がかなり狭くなっている印象を受けました。

体全体のバランスから見た場合は違和感がありますが、ただ、ユニフォーム姿は現役時代の体格が強く印象に残っているため、そう見えてしまうのかもしれません」（同）

何度もファンを驚かせるあたり、やはり “くせ者” ぶりは健在といったところか。