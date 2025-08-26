トヨタ斬新「“2人乗り”シエンタ」登場に反響続々！「えっ…ホントに発売するの!?」「少子化時代の2シーターミニバン！」「トヨタの挑戦に驚き」の声も！ あまりにも個性的な「走る部屋」こと“JUNO”がスゴイ！

トヨタ斬新「“2人乗り”シエンタ」登場に反響続々！

2025年8月5日、トヨタはコンパクトミニバン「シエンタ」のコンプリートカー「JUNO（ジュノ）」を発売しました。

一体どのような特徴を備えたモデルなのでしょうか。

このJUNOの概要と、現在SNSなどに寄せられた反響を取り上げて紹介します。

トヨタ斬新「“2人乗り”シエンタ」登場に反響続々！

JUNOは、トヨタとトヨタのカスタマイズブランドであるモデリスタが共同開発したコンプリートカー。

「ジャパンモビリティショー2023」で初公開されたコンセプトカーを基にした市販モデルで、ユーザーの自由なライフスタイルに順応する「持ち運べる部屋」という新しい価値を提案するクルマ。ちなみに車名の由来は“順応”から来ています。

同じく8月5日に一部改良が発表されたシエンタの「HYBRID G」グレードをベースに開発されています。

ボディサイズは、全長4260mm×全幅1695mm-1715mm×全高1695mm。

これはベース車と同じ大きさとなりますが、後席部分を架装して2人乗り仕様となっているため、5ナンバーから4ナンバーへと区分が変更されました。

エクステリアには「JUNO専用エンブレム」を装備し、インテリアには「専用フロア」「JUNOロック機構つきの専用サイドトリム」「6灯の専用インテリアライト」「専用フロアマット」を採用しています。

そして同車最大の魅力は、着脱可能な家具モジュールによる高いカスタマイズ性にあります。

「ベースモジュール」「ベースモジュールラージ」「クッションモジュール」「サイドテーブル」「ワークテーブル」の5種類のモジュールを組み合わせ、ユーザーが自由に車内空間を構築することが可能。

上記のモジュールは「チル」「リフレッシュ」「フォーカス」「コンフォート」の4つのパッケージオプションとして選択できるほか、販売店オプションとして単品での購入もできます。

たとえばソファのような配置でくつろぎの空間を作ったり、ワークテーブルで移動オフィスを構築した、マットで車中泊用のベッドを設けたりと、カスタム次第で多様なシーンに対応する、まさに「部屋」として機能するのです。

車両価格（消費税込）は、2WD（FF）が365万4200円、E-Four（電気式四輪駆動）が385万2200円となっており、ベース車のHYBRID Gよりも約57万円高い価格設定です。

※ ※ ※

このような特徴を持つJUNOについて、現在SNSなどでは、

「えっ…ホントに発売すんの!?」

「これめっちゃ欲しい！」

「ここまで思い切ったカスタムができるのもメーカー直系だからこそ」

「トヨタがこういうコンプリートカーをカタログモデルとして出すのが素直に驚き」

「メーカーが挑戦的な試みをするの、いい傾向だと思います」

「社外メーカーが同じ架装したら絶対この値段には収まらないよね！」

「コンプリートカーJUNOはとても魅力的」

という称賛と驚きに満ちた声が見られます。

従来は自動車メーカーが出した市販車を架装メーカーが架装して、キャンピングカーとして売り出すのが一般的でしたが、自動車メーカー自身が架装したクルマを正式販売することに衝撃を受けたという声が多く上がっていました。

また次に見られるのが、

「ベースが小柄なシエンタだったら普段使いもできて良いね〜」

「少子高齢化にマッチした2シーターミニバン！」

「今後はこういうクルマが主流になっていくのかな？」

「面白い！ ちょっとした車中泊にも活躍しそう」

コンセプトを面白がったり具体的な使い道を想像するユーザーにくわえて、独身や子供を持たない夫婦2人暮らしが増えつつある将来には、1人もしくは2人で様々な用途に楽しめるJUNOのようなクルマが時代に合っていると語る人も見られました。

「持ち運べる部屋」という新しい価値を提案するクルマとして誕生したJUNOは、もともと想定された使用方法に収まらない、自分だけの使い方を見つけるのも楽しい1台といえるでしょう。