¡¡Ã¯¤â¤¬Ç¯¤ò¼è¤ë¡£¤¤¤Ä¤«Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢²ÈÂ²°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö²ð¸î¿¦°÷¡×¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¶È³¦¤â»þÎ®¤ËÏ³¤ì¤º¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¾¯»Ò¹âÎð²½¤À¡£Â¾¶È¼ï°Ê¾å¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê¡È¹âÎð¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¸½¾ì¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍ×²ð¸î¡Ê»Ù±ç¡ËÇ§Äê¼Ô¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¡Ä»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Î²ð¸î¿¦°÷¤Î¸½¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í×²ð¸î¡Ê»Ù±ç¡ËÇ§Äê¼Ô¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¤Ë¤Ï697Ëü¿Í¤Ë¡£20Ç¯¤Ç3ÇÜ¶á¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Î²ð¸î¿¦°÷¤Î¿ô¤Ï¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¤Î»þÅÀ¤ÇÌó215Ëü¿Í¡£²ð¸î¿¦°÷¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢Ë¬Ìä·Ï¡¢ÄÌ½ê·Ï¡¢Æþ½ê·Ï¡¢¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð·Ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤À¤¬¡¢Ã±½ã·×»»¤À¤È1¿Í¤Î¿¦°÷¤Ç3.2¿Í¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¸½ºß¤è¤ê¤â25Ëü¿Í¡¢ÎáÏÂ22Ç¯¤Ë¤Ï57Ëü¿Í¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñ¤âÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö²á¹ó¤µ¡×¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï²ð¸î¿¦°÷¡¢¼ç¤Ë»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
²ð¸î¿¦°÷¤¬¼õ¤±¤ë¥«¥¹¥Ï¥é
¡¡²ð¸î¿¦°÷¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤¬²á¹ó¤Ë¤Ê¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬²áµî3Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸ÜµÒÅù¤«¤é¤ÎÃø¤·¤¤ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ÎÍÌµ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤â³ä¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡ÖË½¸À¡×¤À¡£UA ¥¼¥ó¥»¥ó¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ï«¶¨¶¦Æ±Ä´ºº¤¬2024Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤Î¤¦¤Á81.2%¤¬¡ÖË½¸À¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤¬¼èºà¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø²ð¸î»Î¤´¤È¤¤¬¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤ë¡×
¡ÖÆþÍá²ð½õ¤Î»þ¡¢¡Ø¿Í»¦¤·¡Ù¤È´¤»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤éË½¤ì¤ë¡×
¡Ö¤´²ÈÂ²¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡Ø¥«¥Í¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹ð¤²¸ý¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Ë½çÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤¬·ã¹â¤·¡¢¡ØÌµ»ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¿ÏÊª¤ò¤â¤Ã¤Æ¶¼¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤¿¤«¤â¡Ö¶¼Ç÷¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤âµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö²ð½õÃæ¤ËÏÓ¤ò¤Ä¤Í¤Ã¤¿¤êÈ±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤µ¤ì¤ë¡×
¡Ö¥³¥Ã¥×¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÂÎ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê³ú¤ß¤Ä¤«¤ì¤¿¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎÅª¤ÊË½ÎÏ¤ä¡¢
¡Ö¶»¤ò¿¨¤Ã¤ÆÍè¤ë¹âÎðÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡×
¡Ö½÷À¥±¥¢¥Þ¥Í¤¬¼«Âð¤ËË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤êÈÜàÐ¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤â²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¹ÔÆ°¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬²ð¸î¤Î¸½¾ì¤À¡£
¡¡²ð¸î¶È¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¿ÈÂÎ¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉÔ¼«Í³¤ä¶ìÄË¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»Å»ö¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹âÎð¼Ô¤À¡£¹âÎð¼Ô¤ÏÇ¾µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤ºÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¤è¤ê¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢È¿¾Ê¤ä²þÁ±¤ÎÍ×µá¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£Àè¤ÎUA¥¼¥ó¥»¥ó¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ï«¶¨¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤¦¤±¤¿²ð¸î¿¦°÷¤Î¤¦¤Á¡¢64.1¡ó¤Î¿Í¤¬¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡¦Àº¿À¼À´µ¤Î¤¢¤ëÍøÍÑ¼ÔËÜ¿Í¤Î¾É¾õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤È²óÅú¡£¾É¾õ¤Î¤Ê¤¤ÍøÍÑ¼Ô27.9%¤è¤ê¤âÌó2.3ÇÜÂ¿¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿¦°÷¤¬¿Éíå¤Ê¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¹³µÄ¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤Ë¼«³Ð¤äµ²±¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òº¬ËÜÅª¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤À¡£
¿©»ö¤Î¶ìÏ«
¡¡¥«¥¹¥Ï¥é¤ä¶ì¾ð¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Ö¿©»ö¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½êÆâ¤Î¿©»ö¤Ï¹âÎð¼Ô¤¬°ÂÁ´¤«¤Ä·ò¹¯¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇöÌ£¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌîºÚ¤â¤´¤Ï¤ó¤â»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö²ÈÂ²¤¬»ÜÀß¤Ë¤¤¤é¤·¤¿»þ¤Ê¤É¤Ë¡Ø¤³¤³¤Î»ÜÀß¤Î¿©»ö¤Ï¤Þ¤º¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ø·ù¤¬¤é¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º¤¤¿©»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÉÔËþ¤ò¤â¤é¤·¡¢¤½¤ì¤¬²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¿©»ö¤À¤¬¡¢ÉÔËþ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¼Â¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤«¤é¤â¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¸¡¿©¡×¤À¡£
¡Ö¸¡¿©¡×¤È¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤¬¸òÂå¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¿¦°÷¤¬¤½¤ÎÆüÍøÍÑ¼Ô¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¶ÈÌ³¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²ð¸î¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¤¤¤ë»Å»ö¤À¡£¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î¿©»ö¤Ç¤ÏÅöÁ³¡¢½½Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸¡¿©¤ò¤·¤Æ¤âÊÌ¤ËÊÛÅö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¸¡¿©¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆµëÍ¿¤«¤é¡Ö¿©»öÂå¡×¤È¤·¤ÆÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢2²óÊ¬¤Î¿©Èñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢
¡Ö²ð¸î»Î¤ÎµëÎÁ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÇÓÝõ²ð½õ¤ò·ù¤¦ÍøÍÑ¼Ô
¡¡¤â¤¦1¤Ä¡¢¿¦°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿À·Ð¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡ÖÇÓÝõ²ð½õ¡×¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¿Í¤ÎÇÓÝõ¤Ê¤ó¤Æ²ð½õ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²æ¡¹¤ÏÉáÃÊ¡¢1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¡£ÅöÁ³¡¢²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ê¹âÎð¼Ô¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÇÓÝõ¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÇÓÝõ²ð½õ¤Ï¡¢¥±¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¦°÷¤Î´Ö¤Ç¤ÏËèÆü¤Î¡ÖÅöÁ³¤Î¶ÈÌ³¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤ª¤à¤Ä¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ê¡¢Åö¤Æ¤¿¤ª¤à¤Ä¤ò³°¤·¤¿¤ê¡¢±ø¤·¤¿²¼Ãå¤ä¤ª¤à¤Ä¤ò±£¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏË½¸À¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é²ð¸î¼Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆþ½ê´Ö¤â¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢ÇÓÝõ²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¼º¶Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢¤½¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ä¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ÇÂ¾¿Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Îæ·ÃÑ¿´¤Ï¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤ËÇÓÝõ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢ç¯æù±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ä¿åÊ¬¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤ÎQOL¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤ËÇÓÝõ²ð½õ¤ò¼õ¤±¤¤¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æþ½ê¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡©
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ð¸î»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþ½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¸½¾Ý¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¶²¤ì¡×¤À¡£
¡¡»þÀÞ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î²ÈÂ²¤«¤é¡ÖÆþ½ê¤·¤¿ÅÓÃ¼¤ËÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤â¡ÖÆþ±¡¤¬¸¶°ø¤ÇµÞ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤òÈ¯ÉÂ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½»¤ß´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Î²È¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂç¤¤Ê´Ä¶ÊÑ²½Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¿È¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÉÂÍý¤¬µÞ·ã¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤À¡£
¡¡¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿´¿Èµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤äÂ¾¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤àÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤ä¥¯¥¤¥º¤Î¤³¤È¡£²ð¸î¿¦°÷¤Ï¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¾õ¶·¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢³§¤¬Ë°¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¾ï¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ØÀ¸¤¤¬¤¤¡Ù¤È¤¹¤ë¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥¸¥Î¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±Ä´¤Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤ÎÎø°¦
¡¡ÅöÁ³¡¢¤³¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò±ß³ê¤¹¤ëÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£µï¼¼¤¬ÁêÉô²°¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃË½÷¤ÏÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¿©Æ²¤Ç¤Î¿©»ö¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯³§¤¬½¸¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¡ÖÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤ÎÎø°¦¡×¤À¡£
¡Ö¤´É×ÉØ¤ÇÆþ½ê¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤ÇÆþ½ê¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤óÆ±»Î¤Î¾ì¹ç¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤ÎÎø°¦¤ò¿¦°÷¤¬»ß¤á¤ëÍýÍ³¤â¸¢Íø¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡¡¤³¤ì¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î»ÜÀßÆâÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎø°¦¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ØÀ¸¤¤ë³èÎÏ¡Ù¤¬Í¯¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿¦°÷¤ä²ÈÂ²¤âÆþÀÒ¡¦ÁêÂ³¤Ê¤É¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²´Ö¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤ÏÉ¬Í×¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»°³Ñ´Ø·¸¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÆâ¤ÏÈæ³ÓÅª¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤Ç¤¡¢ÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤ÎÀ¸³èµ÷Î¥¤â¶á¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îø°¦´¶¾ð¤«¤éÄ¾ÀÜÅª¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿Í¤ÎÎø°¦¤Ê¤Î¤Ç¸ý¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸«¼é¤ê¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¡×¤Î»ÜÀß¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç¿ÍÆ±»Î¤Ê¤Î¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬»ÜÀßÆâ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿Í¤Î¥±¥ó¥«¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Î½èÍý¤Û¤É¤·¤ó¤É¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ï«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
¡¡¤³¤ì¤Û¤É²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ð¸î¿¦°÷¤¿¤Á¤ÎÄÂ¶â¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤Ï30.2Ëü±ß¡£Ç¯¡¹ÄÂ¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ï«Æ¯¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â33.0Ëü±ß¤è¤êÄã¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úº¸¤À¤í¤¦¡£¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÈà¤é¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î´Ä¶¤Ë¸«¹ç¤¦ÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÍÍ¡¹¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¦°÷¤Î¥±¥¢¤â½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£
¡¡´û½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢²ð¸î¿¦¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¿¦¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤êÄü¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¿¦°÷¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤ËÊó¹ð¡¦ÁêÃÌ¤·¡¢½ÐÍè»ö¤ò¡Ö¸½¾ì»ö¡×¤È¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤¦¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â²á¹ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤äÆ³Æþ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¶ÈÌ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸½ªÈ×¤Ëµ¡³£¤ËÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ë¹âÎð¼Ô¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤¬Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¡¢µ¡³£¤ËÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤¿¤¤¤«¡½¡½¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
