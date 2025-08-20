「GU（ジーユー）」が、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とコラボレーションしたアイテムを、9月12日から発売します。

カフェメニューをデザインしたシャツ、ニットなど

6回目となる今回のコラボでは、「星のカービィ」をテーマにした「カービィカフェ」をモチーフに採用。「カービィカフェ」のシンボル的な存在であるキャラクター「ウィスピーウッズ」にスポットを当て、「UNDER THE WHISPY WOODS“ウィスピーウッズの森で会いましょう”」をテーマに、ブリティッシュな秋冬アイテムが展開されます。

ウィメンズは、「カービィカフェ」のマークをデザインしたニットベストや、「ウィスピーウッズ」のリンゴを持ったカービィや「ワドルディ」の刺しゅうを施したストライプシャツのほか、デザートメニューをデザインしたハーフジップのスウェットが登場します。

メンズは、フードメニューのピッツァやプレートをデザインしたスウェットシャツと、“おひるね”するカービィをデザインしたジャカード柄のニットカーディガンをラインアップ。

キッズでは、子どもにも人気のフードメニューであるバーガーとオムライスをプリントしたスウェットプルオーバーや、大人のアイテムとリンクコーデも楽しめるスウェットパーカが展開されます。

また、グッズのラインアップは「カービィのふわふわパンケーキ」と「ワドルディのおひるねオムライス」をモチーフにしたポーチとなっています。

同社は「ご家族や友人と『カービィカフェ』に行きたくなるような楽しいラインナップにぜひご注目ください」とコメントしています。

ウィメンズ3型、メンズ2型、キッズ2型、グッズ1型の展開で、価格帯は1990〜3990円。全国の店舗、オンラインストアで販売されます。