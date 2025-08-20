ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地クアーズフィールドでのロッキーズ戦に投打二刀流で出場予定。相手先発は、メジャー2年目のタナー・ゴードン投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、球種割合や特徴などを掘り下げる。

■二刀流ではクアーズフィールド初出場

相手先発は、27歳の若手右腕ゴードン。昨季ロッキーズでメジャーデビューを果たすも、8先発で0勝6敗と勝ち星に恵まれず。今季悲願の初勝利を挙げ、ここまで8先発で3勝5敗、防御率7.98の成績を残している。

球種割合の半数以上51.4％がフォーシームで、左打者にはスライダー、右打者にはチェンジアップを使い分ける。カーブも稀に投じるが、際立った長所はなく被打率はいずれも3割以上。打者圧倒的有利の本拠地で苦戦が続いている。

大谷はゴードンとメジャー初対決。19日（同20日）の試合では、今季44号を放って勝利に貢献。2試合連発のアーチでリーグ単独トップに返り咲けるか。投打二刀流では初出場「打者天国、投手地獄」のクアーズフィールドでの躍動に期待が高まる。

■試合情報

ドジャースvs.ロッキーズ

試合開始：日本時間8月21日（木）9時40分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports4、ABEMAプレミアム