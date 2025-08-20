橋本環奈 & 京本大我、自身のビジュアルと美貌について語る　『Ray』10月号表紙に登場

橋本環奈と京本大我が表紙を飾る『Ray』10月号が2025年8月22日（金）に株式会社DONUTSから発売される。

【画像】橋本環奈・京本大我が自身のビジュアルについて語る

『Ray』10月号、通常版表紙は橋本環奈。2021年9月号の初表紙から約4年ぶり、2度目の登場となる。淡い色合いの草花の刺繍が施された可愛らしい薄手のニットで少女感を演出しつつ、ボトムスからスラリと伸びる美脚と大人の女性の色気を感じるメイクや表情にドキッとする1枚となった。

カバーガール企画では「橋本環奈の美を読み解く」と題して、大人の女性に進化した橋本のビジュアルと内面の美しさを深掘り。10代の頃から変わらないチャーミングな笑顔に凛とした大人の魅力が増している理由を、ファッション・美容・意識・対人関係にカテゴライズして自己分析した。「20代前半までの自分の生活を思い返して美容によかったなと思うのは、きちんと食べて、しっかり眠る人間的な生活ができていたこと。」「10代の頃の自分のがんばりに意味があったなと気付けたんです。」といったRay読者に刺さるインタビューとあわせて、橋本の圧巻のビジュアルにも注目だ。さらに2025年9月5日（金）に全国公開予定の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の撮影エピソードも掲載。

特別版は『Ray』初ソロ表紙となる京本大我が飾る。カバーボーイ企画のテーマ「アートな京本大我」にちなんだ、儚さや繊細さを感じる京本さんの美貌をアートフレームに閉じ込めた展示作品のような表紙となった。

表紙にも起用された白いアイラインのビジュアルに加え、オレンジチークがふわっと灯るメイクやネイビーネイルを効かせたルックなど、アーティスティックなメイクやネイルを通して京本の新しい一面を披露。「自分を着飾る気持ち、実はまったくないんです。」と言いつつも、「いろんな髪型に挑戦してきたので、もう坊主かドレッドヘアくらいしか髪型が残ってないかも(笑)」「メイクやネイルにこだわるような撮影だと『ちょっと今日の自分盛れてる』って思える。」と変化を楽しんでいる様子もうかがえたインタビューも。麗しい表情がたまらない両面ピンナップも付属する。

※通常版/特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じとなる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）