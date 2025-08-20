ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¡¡½éÂ¹¤Ç¤¤ÆÆùÂÎ²þÂ¤¡ª º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç£··î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼«Ãø¡Ö¤³¤³¤í¤Î½èÊýäµ¡×¤Î½ÐÈÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£¤ÏºÆµ¯¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î½ñÀÒ¤Ï²áµî¤Î¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤È¤ÏÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅÄÂå»á¼«¿È¤ÎÂç¤¤Ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½½ñÀÒ½ÐÈÇ¤Î·Ð°Þ¤Ï
¡¡ÅÄÂå»á¡¡¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê²¿²ó¤â¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ç·×£¹Ç¯¤¯¤é¤¤·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇºÇ¸å¤ÎÉþÌò¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òËÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÅÄÂå»á¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï·¼È¯ËÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌôÊª¤Ï¥À¥á¤À¤è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É²¶ÌóÂ«¼é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Äó°Æ¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦²¶¤é¤·¤¤¾þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤âÊÑ¤ï¤ë¤Û¤É¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¡¡ÅÄÂå»á¡¡Ç¯¤ò¤¯¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤âÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£½ÀÏÂ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤È¹¶·âÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë
¡¡ÅÄÂå»á¡¡Îã¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÀèÊý¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£ÀÎ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¤¤é¤Í¤¨¤è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤â¤¦¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½£±£±Æü¤Ë¤Ï¤ªÂ¹¤µ¤ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿
¡¡ÅÄÂå»á¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤ÏÊÌ¤Ç¡£²¶¤Ï½ÀÏÂ¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÂÎ¤âÃÃ¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¥À¥ó¥Ù¥ë¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÎÏ¤³¤Ö¤â·ë¹½¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡£
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¤Í
¡¡ÅÄÂå»á¡¡¤â¤¦£·£°¤À¤±¤É¡¢¥à¥¥à¥¤Î¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£Â¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¶ÚÆù¤¹¤´¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
¡¡¡½¡½·ÝÇ½³¦¤Ø¤Î»×¤¤¤âÊÑ²½¤·¤¿
¡¡ÅÄÂå»á¡¡Á°¤ÏÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤Î¾Ç¤ê¤¬·ä¤òÀ¸¤à¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿
¡¡ÅÄÂå»á¡¡Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¿¤±¤É¡¢²áµî¤Ë¤â¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¤È¡£¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÁ´Éô¤¬¿ÍÀ¸¡£Á°¤ÏÉ¬¤º¡Ö¡Á¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡½¡½º£¸åÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ê¤É¤Ï
¡¡ÅÄÂå»á¡¡¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀßÄê¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤«¡¢¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤¹¤ë¡£Äã¤«¤Ã¤¿¤é±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯¹â¤«¤Ã¤¿¤é¤¯¤°¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡£²£¤«¤é²ó¤ê¹þ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊºÃÀÞ¤¹¤ë¤±¤É¡¢²£¤ò¸«¤ÆµÙ¤ó¤À¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¤¬¤¢¤ë¤è¡£Ç¯¤ò¤¯¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë²¶¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤è¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ù¤¿¤·¤í¡¦¤Þ¤µ¤·¡¡£±£¹£µ£¶Ç¯£¸·î£³£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£º´²ì¸©½Ð¿È¡££·£µÇ¯¤ËÎëÌÚ²íÇ·¤é¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ã¥Í¥ë¥º¤ò·ëÀ®¡££¸£³Ç¯¤Ë¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¤Ë²þ¾Î¡£¡Ö¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£»ÖÂ¼¤±¤ó¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡££²£°£°£°Ç¯°Ê¹ß¡¢ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤ä³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂáÊá¤µ¤ìÉþÌò¤·¤¿¡£