女子サッカー元日本代表なでしこジャパンの鮫島彩さん（３８）が、ママになった最新姿を見せた。

２０日までにインスタグラムを更新し「外気浴タイム」と投稿。絶景が広がる湖畔のような場所で、ベビーカーを押している。フニフニの小さな赤ちゃんがチラリ。「実家の宇都宮は、夕方になると涼しくて風がとっても気持ちがいい〜！」とつづり、宇都宮であると明かした。

フォロワーは「美人ママですね」「綺麗なママ」「美人すぎ」「ちょっと美女すぎる」と鮫島さんの美ぼうにくぎ付けになった。

鮫島さんは、女子サッカー元日本代表なでしこジャパンのＤＦとして活躍。２０２４年５月に現役引退を発表した。今年４月にはインスタグラムで、現役時代から通っていた筑波大大学院を修了したことを報告した。そして３８歳の誕生日を迎えた今年６月に、結婚していたことと第１子出産を同時に公表し、ファンを驚かせた。

この日のコメント欄にも「えっびっくり！！今投稿さかのぼり、結婚、出産していたなんて」「お子さんいらっしゃったのですね」「あやちゃん、いつの間に！？」「いつの間にママに！ビックリしました」と驚く声が寄せられた。