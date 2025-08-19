自作PC初心者向けの特価品も充実、アークが夏のセール「真夏のウルトラ自由研究フェア」
アークが、期間限定の夏のセール「真夏のウルトラ自由研究フェア 2025」を実施している。初心者から上級者までを対象に、BTOゲーミングPCや各種PCパーツを特別価格で提供する。アークオンラインストアと秋葉原のパソコンショップ アークの両方で実施し、店頭限定のアイテムも用意する。セール期間は9月1日（月）23時59分まで。
真夏のウルトラ自由研究フェア 2025では、初めて自作PCにチャレンジする人を応援するPCパーツやゲーミングデバイスから、玄人もうなる高品質のハイエンド商品まで、期間限定のセール特価で販売する。自身の四半世紀にわたる自作歴を活かし、初心者におすすめの“アークラーメン王子プロデュース自作キット”も用意する。
arkhive BTOストアでも、arkhive BTOゲーミングPCが最大4万円引きになるセールを実施する。自作はハードルが高いかな…という人には、幅広い選択肢（BTOカスタムメニュー）から最適なPCパーツがチョイスできるarkhiveのBTOカスタマイズが向く。
秋葉原のパソコンショップ アークの店頭限定アイテムは、アークの公式Xで随時発信する。
