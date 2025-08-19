ÆÚÌÓ¤¬£±£°ÂçÍ¢½ÐÉÊ¡Ä¤½¤Î´Ú¹ñ¤Î¡Ö£¸£°Ç¯¤Î´ñÀ×¡×
£±£¹£¶£±Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤ÎºÇÂçÍ¢½ÐÉÊ¤ÏÅ´¹ÛÀÐ¤À¤Ã¤¿¡££±£°ÂçÍ¢½ÐÉÊ¤Ë¤ÏÀ¸»å¡¦¥¤¥«¡¦ÆÚÌÓ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢³°²ß²Ô¤®¤Î¤¿¤á¤Ë´Ä¶Èþ²½°÷¤ÏÏ©¾å¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤ò½¸¤á¤¿¡£·ìÀòÍÏ²òºÞ¡Ö¥¦¥í¥¥Ê¡¼¥¼¡×¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¸ø½°ÊØ½ê¤ÎÇ¢¤â½¸¤á¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ´¹ñÌ±Åª¤ÊÅØÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀïÁè¤ÎÇÑµõ¤ÎÃæ¤Î¡ÖºÇÉÏ¹ñ¡×´Ú¹ñ¤Ï¸÷Éü¡Ê²òÊü¡Ë£¸£°Ç¯¤ÇÍ¢½Ð¶¯Âç¹ñ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¸½ºß¤Î´Ú¹ñ¤Î¼çÎÏÍ¢½ÐÉÊ¤ÏÅÅ»Ò¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É½Å²½³Ø¡¦ÀèÃ¼»º¶È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
Åý·×Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÇÅý·×Ä´ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£¹£²£µÇ¯¤Î¿Í¸ýÁíÄ´ºº¡Ê¥»¥ó¥µ¥¹¡Ë¤«¤é¤À¡£Âç´ÚÌ±¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¼ùÎ©¸å¡¢ºÇ½é¤ÎÁíÄ´ºº¤Ï£±£¹£´£¹Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ó¥µ¥¹£±£°£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÈ¯Å¸»Ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÀïÁè¡ÊÄ«Á¯ÀïÁè¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¹ñ²È¤ÎºÆ·ú¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¤Î£±£¹£µ£³Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ¾ÌÜ£Ç£Ä£Ð¡Ê¹ñÌ±ÁíÀ¸»º¡Ë¤Ï£´£·£·²¯£´£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þÀ¤³¦·ÐºÑ£±°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤Î£Ç£Ä£Ð¤Î£°¡¥£±£²¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ú¹ñ¤¬Ç¯Ê¿¶Ñ£±£·¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯¤Î£Ç£Ä£Ð¤Ï£²£µ£µ£¶Ãû£¸£µ£·£´²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£²£·£±Ãû±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££·£°Ç¯Í¾¤ê¤Ç·ÐºÑµ¬ÌÏ¤¬£µËü£³£µ£°£°ÇÜ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡££±¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î£Ç£Î£É¡Ê¹ñÌ±Áí½êÆÀ¡Ë¤Ï£±£¹£µ£³Ç¯¤Î£¶£·¥É¥ë¤«¤éºòÇ¯¤Ï£³Ëü£¶£·£´£µ¥É¥ë¡ÊÌó£µ£°£±£²Ëü¥¦¥©¥ó¡Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë£²£°£²£³Ç¯¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¤Î£Ç£Î£É¤¬ÆüËÜ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¢½Ð¤Ï£±£¹£µ£¶Ç¯¤Î£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤«¤éºòÇ¯¤Ï£¶£¸£³£¸²¯¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Í¢½Ð¤Î£´¡¥£¸¡ó¤ËÁêÅö¤·¡¢À¤³¦£¶°Ì¤Îµ¬ÌÏ¤À¡£»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤âÂç¤¤¤¡££±£¹£µ£³Ç¯¤ËÇÀÎÓµù¶ÈÉôÌç¤¬»º¶ÈÀ¸»º¤ËÀê¤á¤ëÈæÎ¨¤Ï£´£¸¡¥£²¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£±¡¥£µ¡ó¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡££±£¹£¸£·Ç¯¤ÎÌ±¼ç²½°Ê¹ß¡¢À¯¼£¤Î°ÂÄê¤È»Ô¾ì·ÐºÑÀ©ÅÙ¤Î³ÎÎ©¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹âÂ®À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
Åý·×Ä£¤Î¥»¥ó¥µ¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¹£´£¹Ç¯Åö»þ¤Î´Ú¹ñ¤Î¿Í¸ý¤Ï£²£°£±£¹Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï£µ£±£·£µËü¿Í¤Ø¤ÈÌó£²¡¥£µÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡££±£¹£¶£°Ç¯Âå¤Ï£³À¤Âå¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£´À¤Âå¤¬Æ±¤¸²È¤ËÊë¤é¤¹É÷·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££±£¹£µ£µÇ¯¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ¹½À®°÷¿ô¤Ï£µ¡¥£·¿Í¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬»º¶È¼Ò²ñ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢£±£¹£¸£°Ç¯¤Ë£´¡¥£µ¿Í¡¢£±£¹£¹£°Ç¯¤Ë£³¡¥£·¿Í¡¢£²£°£°£µÇ¯¤Ë£²¡¥£¹¿Í¤È¸º¾¯¤·¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¤Ë£±À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Î²ÈÂ²¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ£²¡¥£²¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
£±£¹£´£µÇ¯¤ÎÊ¸ÌÕÎ¨¤ÏÌó£·£¸¡ó¤À¤Ã¤¿¡£À®¿Í£±£°¿Í¤Î¤¦¤Á£¸¿Í¤ÏÊ¸»ú¤òÆÉ¤ó¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿å½à¤À¤Ã¤¿¡££²£°£²£°Ç¯Âå¤Ë¤ÏÊ¸ÌÕÎ¨¤¬£°¡ó¤Ë¶á¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ðËÜ¶µ°é¤Î³È»¶¤È¹ñ²È¼çÆ³¤Î¶µ°é²þ³×¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£
£±£¹£¶£¶Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÇî»Î¼èÆÀÈæÎ¨¤Ï¿Í¸ý£±£°£°Ëü¿Í¤¢¤¿¤êÌó£³£µ¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯´ð½à¤Ç¹ñÆâÇî»Î¼èÆÀ¼Ô¿ô¤Ï£±Ëü£·£µ£²£¸¿Í¤Ç¡¢¿Í¸ý£±£°£°Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÇî»ÎÊÝÍ¼Ô¤Ï£³£³£¹¿ÍÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¥Ù¥ë¥Õ¥¡¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Îº£Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤ÎÁí¹çÀèÃ¼µ»½Ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï£µ°Ì¡Ê£²£µ¥«¹ñÈæ³Ó¡Ë¤À¡£