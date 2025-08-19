Instagramに投稿されたのは、ゆで卵が大好きなワンコに気づかれずに殻をむけるかどうかを検証した時の様子です。投稿は記事執筆時点で103万回再生を突破し、予想外の面白い検証結果に「可愛すぎる」「声出して笑っちゃった」といった声が寄せられています。

【動画：『大好きなゆで卵』をこっそりむいたら、犬はいつ気づくのか検証→思わず笑ってしまう『まさかの結果』】

ワンコに気づかれずにゆで卵の殻をむけるか検証

ポメラニアン×柴犬のMIX犬「ベラ」ちゃんは、ゆで卵が大好きなのだとか。ある日、飼い主さんは爆睡中のベラちゃんに気づかれずに、ゆで卵の殻をむけるかどうか検証してみたそう。

ベラちゃんは小さな音も聞き逃さない地獄耳なので、できるだけ音を立てないようにして殻をむく必要があります。

そこでまずはキッチンペーパーを敷いたテーブルにゆで卵をぎゅっと押し付けて、殻にヒビを入れることに。

卵を直接テーブルにコンコンと叩きつけてヒビを入れる場合と比べると、かなり音が抑えられているので、きっとベラちゃんは気づかずに爆睡し続けているはず。

念のため部屋の外にカメラを向けて、ベラちゃんにバレていないか確認してみると…？

気づくのが早すぎる！

なんとベラちゃんが廊下にいて、少し離れたところから飼い主さんの様子をうかがっていたとか！

どうやら殻にヒビが入る音を聞いただけで、目を覚ましてしまったようです。まさかこれほど早くバレるとは…。

驚くほどあっさりゆで卵の殻をむいていることに気づかれてしまいましたが、飼い主さんはベラちゃんが部屋に入ってくるまで殻をむき続けてみることに。

半分ほど殻がむけたところで再び部屋の外の様子をうかがってみると、ベラちゃんは先ほどと同じ場所でじっとしていたそう。なぜかずっと無表情なところが面白くて、思わず笑ってしまいます。

殻をむき終わったら…？

引き続きゆで卵の殻をむいていく飼い主さん。そして殻をむき終わったその時、ベラちゃんが「もうむけた？食べにきたよ～」とばかりに部屋に入ってきたとか。

テーブルの上のゆで卵をキラキラしたお目目で見上げて、「早くちょうだい」とアピールするベラちゃん。殻をむき終わるタイミングをうかがいながら待っていたのだと思うと、なんだか愛おしいですね！

こうして「ベラちゃんに気づかれずにゆで卵の殻をむけるのか？」という検証は、「無理。そしてむき終わったら来る」というなんとも微笑ましい結果に終わったのでした。

この投稿には「秒でバレてますねｗ」「笑った」「タイミングまでベスト」「お、もうむけたー？って感じですね笑 かわいい笑」といったコメントが寄せられ、予想外の検証結果に爆笑する人が続出しています。

ベラちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「bellaver_6」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bellaver_6」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。