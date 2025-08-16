◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節 清水１―３横浜ＦＭ（１６日・アイスタ）

今夏英３部カーディフから１年半ぶりに復帰した横浜ＦＭのＤＦ角田涼太朗が、勝利に大きく貢献した。

センターバックの左で復帰後初先発すると、前半１６分にＣＫの流れから、右からのＤＦ加藤のクロスを右足で合わせて先制点を奪った。Ｊ１初ゴールに「ちょっと自分でもびっくりしました。ただ、いい形で（加藤）蓮が上げてくれたので、自分もフリーの状態を作れましたし、ほぼクロスで決まったので、打つだけでした」と振り返った。

守備でも同３５分過ぎ、同４０分、同アディショナルとゴール前でピンチを防ぐなど、存在感を発揮。前半終了間際のプレーで左脚を負傷して前半のみで交代となったが、間違いなく勝利の立役者だった。チームに２戦ぶりの勝利を呼び込み「絶対に勝ち点３が必要だったので勝利に貢献出来てうれしい」とうなずいた。

ケガの状態について聞かれると「まだちょっとわからなくて」とした上で「リカバリーに全力で取り組みたいですし、少しでもチームの力になりたい。やれる限りはやりたいと思います」と話した。

これでチームは残留圏内の１７位湘南に勝ち点１差に迫った。それでも「本当にここで１勝しただけでは意味がない。勝ち続けることしか自分たちには道がないので、浮かれすぎることなく、それはチームの中でも共通なんじゃないかなと思います」を引き締めた。