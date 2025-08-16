斬新すぎる“びしょ濡れデザイン”…マンチェスター・シティが新3rdユニフォームを発表!
マンチェスター・シティとサプライヤーのプーマは14日、2025-26シーズンのサードユニフォームを発表した。
公式サイトによると、今回はマンチェスターの有名な天候にインスピレーションを受けたデザイン。ライトグレーをベースとしたシャツには、細部までこだわった雨粒のグラフィックが施され、アクセントカラーとして鮮やかな蛍光グリーンが用いられている。
クラブは「このユニフォームは、雨の中でもプレーするシティのために作られている。マンチェスター・シティは、マンチェスターの人々、文化、そして精神の象徴だ。新しいサードユニフォームは、雨でも晴れでもシティを心から愛する人々のためにデザインされている」と説明。「マンチェスターでは灰色の空がよく見られるが、シティはどんな天候でもピッチでエキサイティングなサッカーを繰り広げる」とPRした。
