長男の男性に対する効果的なアプローチ９パターン
もし気になる男性が長男であった場合、家のことなどが気になって消極的になってしまう人もいるかもしれませんが、逆にそういった長男にまつわるレッテルや長男ならではの性格をうまく利用すれば、距離を縮めることもできるのではないでしょうか。そこで今回は、長男の特徴に合わせた効果的なアプローチをご紹介します。
【１】ふたりでいるときは、あえて甘えさせる
長男らしいイメージの逆をつくアプローチです。ふたりだけのときはちょっと甘えさせると、相手は「長男」という役割から解放され、他の人とは違う特別な関係性を築ける可能性があります。ただし、なんでもやってあげるようになるなど、相手に無理をさせないために自分が無理をしてしまうようなことがないよう、程度をコントロールすることが大切でしょう。
【２】相手の家族関係の話を聞き、自分の家族のことも話す
家族思いな長男の持ち味を刺激しつつ、自分の家族思いな面もアピールすると、より効果的なアプローチになるでしょう。その場合、「いかに自分の家族が素晴らしいか」ということよりも、家族に関する他愛もないエピソードを語るほうが、家族を思う気持ちがにじみ出て、さりげないながらも効果的なアピールになるのではないでしょうか。
【３】自分なりの生活の知恵を披露し、家庭的な面をアピールする
ベタかもしれませんが、家庭的な面のアピールは長男に対して今でも有効なアプローチのひとつでしょう。自分の親との関係なども考慮してしまうことが多いのか、長男には女性の家庭的な面に注目する人が多いようです。自分の家での生活について語ることは、「きちんと生活を送っている→家庭的」というイメージからいい印象を持たれやすいと言えます。ただし、過剰な節約アピールなどは窮屈さを感じさせてしまう恐れもあるので、注意が必要です。
【４】ご飯の食べ方など、両親にしつけられた部分を褒める
家族との関係性が感じられる部分を褒めるアプローチです。家や両親を大事にしているとの評価が高い長男だけに、両親による影響が大きい部分をさりげなく褒めることは効果的でしょう。ここでも「育ちがいいよね。」や「いいお家だよね。」といった直接的な褒め方より、ご飯の食べ方など、少し間接的な褒め方のほうが嫌みなく伝えられるようです。
【５】長男らしさを「長男」というキーワードを使わずに褒める
長男の自らのポジションに対する複雑な感情をうまく利用するアプローチです。「長男」というレッテルにプレッシャーや窮屈さを感じる一方で、自分の長男らしさに誇りを感じているタイプは意外と多いようです。そこで、同じような意味でも「長男っぽいよね。」ではなく、「しっかりしてるよね。」などと褒めることは相手により好印象を与えることができるでしょう。
【６】「責任感あるよね。」など、他の人が気がつかないところを褒める
長男らしい目立たない魅力を褒めれば、他の女性とは違うということをアピールできるでしょう。派手な部分は他人に譲り、縁の下の力持ち的なポジションに回ることも多い長男。そこで、縁の下の部分にあたる陰ながらの努力、人のためにつくすような魅力などを褒めてあげれば、相手は「自分のことをよく見てくれている」という、特別な感情を抱くかもしれません。
【７】相づちを多くし、話をよく聞いていることをアピールする
聞き上手なことをさりげなくアピールすることで、いい雰囲気を作るアプローチです。普段は聞き役に回ってしまうことも多い長男だけに、話をじっくり聞いてもらえる時間はより心地よく感じさせるでしょう。アピールのためには、相手の目を見ながらはっきりと相づちを打つくらい、ちょっと大げさなほうが効果的かもしれません。
【８】「○○はどうかな？」と質問を通じて、要望を伝える
長男のプライドを刺激せずに自分の主張を伝えるには、質問を挟むとよいでしょう。プライドが高く俺様要素のあるタイプの長男にあれこれ要求すると、ヘソを曲げてしまいがち。しかし、黙ってついていくだけではいい関係が築けないかもしれません。「○○はどうかな？」と、質問の形で提案することにより、相手の機嫌を損ねず、遠回しにコントロールすることができるでしょう。
【９】トラブルのときは真っ先に頼る
ここぞというときにだけ相手の長男らしさに頼ることで、その魅力を引き立たせるアプローチです。長男だからといって全てにおいて頼りきってしまうと、相手もうんざりしてしまうかもしれません。しかし、頼られること自体はまんざらでもないと思っている人も多いので、トラブルなどの限られた機会に真っ先に頼れば、相手も張り切って対応してくれるでしょう。
気になる男性が長男だという方は、ぜひ参考にしてみてください。また、他にも独自の長男攻略法をお持ちの方や、長男をゲットされた方など、皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
