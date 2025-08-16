「広島１−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）

広島の森翔平投手（２７）が１球に泣いた。７回６安打２失点の力投を見せるも５敗目。同点の七回に相手主砲・村上に痛恨の勝ち越しソロを被弾し、これが決勝点になった。打線も左腕を援護できず、チームは２連敗となり、最下位・ヤクルトに対して５連敗。借金も再び１０に膨らんだ。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−打線は四回にすぐ追いついたが、勝ち越せなかった。一走・小園がショートバウンドの投球で二塁を狙うも盗塁死。

「そうやね。まあまあ、あれは『そういうふうにやっていこう』と。たまたまキャッチャーが捕ったというか、入った感じだったけどね。『そういうふうになったら行きなさい』と言っているから。そこはしょうがないかな。結果ああなったのは」

−モンテロ、前川のいい守備もあった。

「誠太も初回いい守備だったしね。ミスを恐れずやりなさいと言っているし、ミスはあるんだから前へ前へと思い切って攻めていった中でのミスはＯＫよと言っているんで、いいプレーだったと思います」

−七回、先発・森は本塁打後もピンチがあったが続投の選択だった。

「あそこはもう、セーフティースクイズがホームでアウトになったからね。あそこは一、二塁になったから、いかせようと。あれがまた違った展開になっていたらどうなっていたか分からない」