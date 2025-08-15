「全国高校野球選手権・２回戦、明豊６−１佐賀北」（１５日、甲子園球場）

２００７年、がばい旋風の再現はならなかった。青藍泰斗との１回戦を延長タイブレークの末勝ち上がった佐賀北だったが、その１回戦、１０イニングを含め、地方大会の１イニングを除き、１人で投げきってきた稲富理人投手（３年）が、力尽きた。

序盤は三回１死満塁など佐賀北が多くのチャンスを作ったが、稲富を援護できず。

すると五回、明豊が逆に１死満塁として辻田拓未捕手（３年）が、稲富から目の覚めるようなセンターオーバー、走者一層の二塁打。

佐賀北も直後に１点を返したが、その攻撃を終えたところで甲子園が大雨に見舞われ、１時間２分の中断。この影響については「ありませんでした」としたが、六回、八回と得点を重ねられた。

それでも最後までマウンドに立ち続けた稲富。２試合、１９イニング、２８５球、一人で腕を振り続けた。試合後は「もっと野球したかった」と涙が止まらなかった。ただ最後は「夏１勝、の目標は達成できたので、悔いはありません」と胸を張って、甲子園を後にした。