“8192年に一度の美少女”現る!? ダイエット成功のタレント、近影に「まじでかわいすぎる」「むちゃきれい」反響
コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは8月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。美しい姿を披露しました。
【写真】阿波みなみの美貌輝く姿
「令和の卑弥呼！！！」「8192年に一度の美少女だって」とつづり、自身の写真を1枚載せている阿波さん。髪の毛を二つ結びにして、接客をする様子です。少し口を開けた斜め横顔が美しく、まさに“美少女”のよう。ダイエットに成功し、ますますきれいになったのかもしれません。
コメントでは、「1万年と二千年に一人の美少女です」「一年に8192人の美少女!!」「結構顔の系統好きー！」「令和の卑弥呼！！！」「加工してる？してなくてこれならほんと美少女だよね」「どんどん可愛くなっているすごいよ！」「前から可愛いって思ってました」「まじでかわいすぎる」「むちゃきれいになった！」などの声が上がりました。
「0円握手会」普段から自身のXで面白い投稿を披露している阿波さん。10日には「0円握手会」と題し、段ボールの上に正座して、さらに目の前の段ボール箱には「あくしゅ会会場」という文字が手書きされています。シュールな1枚です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
