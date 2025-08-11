この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏「運動も食事も変えずに血糖値が下がった方がたくさんいらっしゃる」手もみ驚き効果を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで大人気の手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、『【超有料級】糖尿病の方必見！運動ゼロ、食事も変えずに手をもむだけで、血糖値、HbA1cを劇的に下げるツボを徹底解説！』と題した最新動画を公開。運動がつらい方、食事制限が続かない方に向け、手を揉むだけで血糖値を下げる方法を丁寧に紹介した。



動画の冒頭で音琶氏は「本当に血糖値が下がった方って、実はたくさんいらっしゃるんですね。次の検査結果を楽しみにしててください」と自信のコメント。「運動もせずに、食事も変えずに、手を揉むだけで血糖値が下がる方法をお伝えしていきたいと思います」と、これまでの常識を覆す手もみメソッドを提唱した。



「血糖値が下がるなんて信じられないと思うんですけど、一旦騙されたと思ってやってみてください」「実際に手を揉んで血糖値が下がったら嬉しくないですか？」と熱心な語り口で視聴者に呼びかける音琶氏。動画内では、膝や腰の痛みなどで運動ができない人や続けられない方でも実践しやすい手もみセラピーを、5つの反射区（膵臓・腎臓・肝臓・脾臓・甲状腺）に分けて徹底解説。



特に膵臓の反射区については「血糖値を下げるホルモン・インスリンの分泌を良くするために効果が期待できる」と説明。各反射区の押し方のコツや「手を揉む時は7秒×3回から5回が目安です」「500円玉くらいの範囲で指をずらしながら押すのがポイント」と具体的なアドバイスも丁寧に伝えている。



さらに、疲れやすい場合の便利グッズや、初心者でも続けやすいよう「道具の活用もおすすめ」と自身愛用のスティックやカッサの使い方も紹介。「肝臓のところとかカッサで押すのも便利」「両方セットでゲットしていただけると手もみセラピーが長く続けられるコツ」とモチベーションアップもサポートしている。



動画の最後には「手もみはお金かかりませんので、ぜひやってみてください」「私も正直、半信半疑でしたが実践者の声も多数寄せられている」と語った。「実際に手を揉んで血糖値が下がった方はコメントを入れていただけるとすごく嬉しい」と視聴者に呼びかけ、「次の動画でお会いしましょう。質問コメントもお待ちしています」と明るく締めくくられた。