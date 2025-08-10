Instagramアカウント『バディbuddy』に投稿されたのは、前足を真っ黒にして帰ってきたわんちゃんの姿。泥んこのままおうちの中に入ろうとするわんちゃんと、わんちゃんを食い止めようと奮闘する飼い主さんの光景が話題となっています。

投稿には、「うちも水遊びと穴掘りして帰って来たあとはこんな感じです（笑）」「楽しかったなぁって顔してるｗ」など、たくさんのコメントが寄せられ、再生回数は36万回を突破することとなりました。

【動画：泥んこになって帰宅した大型犬→『待って！』と声をかけた結果…絶対に叱れない『可愛すぎる反応』】

お外から帰ってきたバディくんの前足が…

この日、飼い主さんはお外で遊んで帰ってきたゴールデンレトリバーのバディくんの姿を見て、思わず「待って！」と声をかけたのだそう。なぜなら…バディくんが前足を真っ黒にして帰ってきたから！

どうやらバディくんは、お外で遊んでいる時に穴掘りに夢中で足が泥まみれになってしまったご様子。きっと、とても楽しい時間を過ごしていたのでしょう。しかし、前足を真っ黒にしたままおうちの中に入っては一大事。飼い主さんは、バディくんがおうちに入ろうとするのをどうにか引き留めようと奮闘するのでした。

泥んこの足で玄関に足を踏み入れるバディくん

飼い主さんに玄関前で「まて」の指示を受けたバディくん。すると、バディくんはキョトンとしたお顔で飼い主さんのことを見つめていたそう。もしかしたら、穴掘りに夢中になりすぎて、自分の前足が汚れていることを忘れてしまったのかもしれません。

「なんで？」といった表情を浮かべて、玄関の中へ一歩踏み出すバディくん。泥んこのバディくんが玄関の中へ足を入れた瞬間、飼い主さんからは緊張が走った声が…！

きっとここで食い止めなければ、おうちの中はバディくんの可愛い足跡がいたるところについてしまうことでしょう。

どうやってバディくんを引き留めるか考える飼い主さんに、思わずエールを送りたくなってしまいます。

飼い主さんを翻弄するバディくん

お外でたくさん遊んできたバディくんは、どうやら早くおうちの中に入りたいご様子。飼い主さんが「待って」と制止をかけるものの、一歩、また一歩と玄関の中へ進み始めます。

そんなバディくんを引き留めるため、飼い主さんがバディくんの胸に手を当てると、バディくんは嬉しそうにしっぽを振っていたそう。飼い主さんにかまってもらえて嬉しいのでしょうか？そんな可愛い姿に思わず笑顔になってしまいそうです。

緊張感と癒やしの絶妙なバランスによって、日々飼い主さんを翻弄する無邪気なバディくんなのでした。

この光景には、「真っ黒くろすけなお手々は、楽しかった証拠！」「うちも家の中が肉球スタンプだらけになったことありますｗ」「お外で楽しんできた形跡が可愛い（笑）」など、バディくんの姿に癒やされたという声がいくつも寄せられることに。

Instagramアカウント『バディbuddy』では、そんな毎日を楽しむバディくんの日常が綴られていますよ。

バディくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「バディbuddy」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。