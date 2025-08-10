【40・50代のイメチェン】オシャレすぎない！「プチウルフ」がちょうどイイかも♡

いつものヘアスタイルがマンネリ気味という大人女性は、髪の長さはそのままにイメチェンができる「プチウルフ」がおすすめ。ウルフカットと聞くと「オシャレすぎて似合わない……」と思う人もいるかもしれませんが、ナチュラルになじむプチウルフなら40・50代もトライしやすいはず。大人に似合いそうなプチウルフを多数紹介しているヘアスタイリスト、@kitadani_koujiroさんの投稿から、厳選したスタイルをお届けします。

切りっぱなし × レイヤーカットでナチュラルに

ぷつんと切り揃えたボブをベースに、表面にレイヤーを施してウルフらしいエッセンスをさり気なくプラス。襟足を長く残してトップとの段差でエッジィに見せる従来のウルフカットと比べ、プチウルフならナチュラルな雰囲気に仕上がります。丸みのある柔らかいフォルムも、上品さと女性らしさを引き立ててくれるはず。

ローレイヤーで重さをキープして上品に

ハイレイヤーでしっかり動きをつけるウルフカットだと「派手になりすぎそうで心配」というミドル世代は、ローレイヤーで程よい重さを残すプチウルフがおすすめ。レイヤー部分を内巻きに、毛先を軽く外ハネにすれば、ウルフらしいキュッとくびれたシルエットもしっかり見せられます。いつものボブに軽くレイヤーを入れるだけで、印象を変えられるのが魅力的。

襟足軽めでナチュラルに小顔見え

襟足の毛量をすっきりとさせることで、夏らしい抜け感のあるヘアスタイルに。レイヤーを少し高めの位置に入れると、重心も上がって小顔見えが期待できます。さらに、@kitadani_koujiroさんによると「多毛・絶壁・ハチ張りで悩んでいた方でも大丈夫」とのことで、幅広い悩みに対応できるヘアスタイルのようです。

毛先の外ハネでメリハリのあるシルエットに

程よい重さのレイヤーでナチュラルさは残しつつ、毛先をしっかりハネさせてメリハリのある大人可愛いシルエットに。毛先が肩についてハネやすいというボブの人も、プチウルフなら自然なハネを活かしてセットできます。毛先をワンカールするだけで手軽にセットでき、忙しいミドル世代にぴったりの髪型と言えそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M