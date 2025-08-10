【ZARA】で大当たり見つけた！ ハートモチーフが可愛い♡「ファッション小物」

ハートモチーフは、身に着けているだけで気分が上がりそう。大人も取り入れやすいハートモチーフのファッション小物は【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。帽子やベルト、アクセサリーなどさりげなく可愛らしさをプラスできるハートのファッション小物を見つけて、いつもの着こなしにときめきを加えてみてはいかが？

カジュアルコーデにぴったりのハート刺繍キャップ

【ZARA】「デニム ハート刺繍キャップ」\3,590（税込）

淡いブルーのデニムに真っ赤なハートの刺繍が入った、お茶目なデザインのキャップ。帽子の色とのコントラストで、ハートの刺繍デザインがよく目立つ！ カジュアルコーデに合わせたり、コーディネートに遊び心を加えたりしたいときにぴったりです。後ろでサイズ調整が可能なため、自分の頭に合った大きさに調整して被れます。

マルチチャームがにぎやかなキーホルダー

【ZARA】「ミラーハート マルチチャームキーホルダー」\4,390（税込）

チャームを取り外しできる、大ぶりなメタルキーホルダー。公式HPによると「色付き樹脂製の鍵、ボール、サメの形のペンダントチャーム」「 ビリヤードボール仕上げのメタルリンクペンダントチャーム」「色付きコード仕上げと内側に鏡が付いたハート形のピースのペンダントチャーム」の3種類のチャームがついています。にぎやかなデザインは、バッグやベルトループなど、どこにつけても視線を集めそう。

大人っぽく取り入れられるハート付きベルト

【ZARA】「ハートスタッズレザーベルト」\5,990（税込）

ぷっくりしたハートのメタルスタッズがついた、レザーのベルト。太すぎず細すぎない3cmの幅で、スカートにもパンツにも合わせやすそうです。落ち着いた色味でさりげなくハートを取り入れられ、大人も使いやすいはず。トップスはインしたりクロップド丈を選んだりして、ハートモチーフをアピールするのがいいかも。

コーディネートのアクセントになるハートネックレス

【ZARA】「コード & ハートチャーム付きネックレス3本セット」\4,390（税込）

シンプルなトップスに合わせたくなる、カラフルな色づかいのネックレス。真っ赤なハートのビーズや、サイズ違いの丸いビーズなど、さまざまな種類のビーズがコーディネートに華を添えます。公式HPでは「異なる長さの編み込みコードを使用したネックレス3本セット」と紹介があり、3本全てを重ねづけしたり、好みの長さのものを1本だけを選んでつけたり、いろいろな使い方ができそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Hina.W