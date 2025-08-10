新作キターーーッッ！【ニトリのN+】大活躍しそうな「おすすめアイテム」

大人の日常に馴染むファッションアイテムを多数展開する【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】に、待望の新作が到着しました！ スタイリッシュにキマるスキッパーシャツや1枚でサマ見えを狙えるドッキングワンピースなど、今から秋口まで活躍が見込めるアイテムがずらり。マイサイズがGETしやすい今のうちにチェックしておきたい、おすすめアイテムを紹介します。

顔まわりをシャープに魅せるスキッパーシャツ

【N+】「ベーシックスキッパーシャツ」\1,990（税込）

第一ボタンのないスキッパーカラーが、顔まわりをシャープに見せてくれそうなスタイリッシュなシャツ。ボディラインに沿いすぎないレギュラーフィットのシルエットは1枚でさらりと着こなしやすく、ジャケットやカーディガンを上から重ねてもゴワつくことなく着られそう。キャメルをはじめ、オフィスにも馴染む全4色展開です。

秋のムードを香らせる配色ボーダープルオーバー

【N+】「配色ボーダー袖タックプルオーバー」\2,490（税込）

ブラック・モスグリーンという深めのカラー展開と落ち着いた配色が秋のムードを漂わせる、ボーダー柄のプルオーバー。肩口にタックが寄せられた袖のディテールも相まって、ボトムスとのワンツーで着映えを狙えます。首まわりがボートネックに近いデザインになっており、顔まわりが詰まって見えにくいのも嬉しいポイントです。

ドッキングワンピースで旬コーデが即完成

【N+】「異素材ドッキングワンピース」\4,990（税込）

上下で異素材をドッキングさせたデザインによって、袖を通せばコーデのベースが完成するワンピース。ドローストリングでギャザーを寄せたスカート部分にはハリのあるナイロン素材が使用されており、トレンドのスポーティーなテイストを品よく取り入れられます。軽さを抑えた渋い色使いが大人っぽく、高見えも狙えそうです。

ボリューム袖で甘さを加えたエレガントなワンピース

【N+】「ボリューム袖ワンピース」\3,990（税込）

切り替えとタックを入れることでボリュームを出したランタンスリーブが、シンプルなデザインに甘さを加えた上品なワンピース。程よく落ち感のある素材は「まだ暑さが残る晩夏でも身体にまとわり難く着られる」（公式オンラインストアより）とのことで、長引く夏にもヘビロテできそう。スカーフやバッグといった小物で遊び心を加えて、コーデの印象変化を楽しんでみて。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ