2025年8月2日、生き物系YouTuberのエマスちゃんねるが自身のYouTubeチャンネルを更新。スーパーから譲り受けたサメを紹介する動画が注目を集めている。

エマスちゃんねるは海洋生物の生態を中心に、さまざまな生き物の観察をする動画を投稿している、生き物系クリエイターだ。2025年8月時点で登録者数は38.6万人となっており、生物の生命力に着目した動画が人気を集めている。

今回は、スーパーからネコザメが入荷したという連絡を受け、自宅に持ち帰り飼育する様子を公開した。サメはまれに網に引っかかってしまうことがあるようで、今回もその流れで声がかかったようだ。

受け取ったネコザメは体長10センチほどで、エマスは「やたらと痩せている」と観察した。まずは薬浴と水合わせを行うことに。その後は水槽に移動。先に飼育していたネコザメと同じ水槽に入れていくようだ。

エマスは潮干狩りで手に入れたマテ貝をあげてみるも、引き取ったネコザメは食べないようだ。代わりにエマスはアサリを購入。そして翌日になり、エマスは「多分食べてた」と報告した。ネコザメのお腹があまり膨れていないため食べたかどうかの確定はできないが、動画では元気に水槽で過ごしている様子を見せた。

エマスはほかにも飼育しているハリセンボンなどを紹介し、今回の動画は終了した。今回の動画に視聴者からは「可愛すぎる！」「癒されました！」「ワクワクする」といった声が集まった。

（文＝向原康太）