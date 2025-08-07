吉野家『トッピング祭』開始、ねぎ玉子･クワトロチーズ･とろろなど計5品が各100円に

牛丼チェーン「吉野家」は8月7日11時から、『トッピング祭』を開催している。

人気のトッピング5品を、本体価格100円(店内税込110円、テイクアウト税込108円)で販売するキャンペーン。開催店舗は一部店舗を除く全国の「吉野家」。実施期間は8月20日20時まで。

吉野家『トッピング祭』

〈人気トッピングが“全品100円”に(価格はすべて税込)〉

『トッピング祭』の対象となる「ねぎ玉子」「クワトロチーズ」「ねぎラー油」「キムチ」は通常店内162円・テイクアウト159円、「とろろ」は通常店内228円・テイクアウト224円で提供している商品。

各種トッピングは「牛丼」や「から揚げ丼」などの各種丼にトッピングするのはもちろん、カレーや定食に、おかずとして添えて楽しむのもおすすめだという。

吉野家が紹介するトッピングにおすすめのメニュー「W弁当(牛皿･牛カルビ弁当)」「牛さば定食」

◆ねぎ玉子

シャキシャキのねぎに玉子をのせたトッピング。「ねぎ半熟玉子」に変更もできる。

吉野家「ねぎ玉子」

◆クワトロチーズ

4種のチーズ（ゴーダ・ステッペン・モッツァレラ・レッドチェダー）がとろけ合い、まろやかで奥深い味わいを楽しめる。丼やカレーと相性抜群だという。

吉野家「クワトロチーズ」

◆ねぎラー油

白ねぎに辛い食べるラー油を和えたトッピング。牛肉との相性が良く、ご飯がすすむ味わいだという。

吉野家「ねぎラー油」

◆キムチ

白菜などを使った吉野家特製のキムチ。

吉野家「キムチ」

◆とろろ

荒めにすりおろした長芋のシャキシャキとした食感とネバネバ感を楽しめる季節限定のトッピング。

吉野家「とろろ」

テイクアウト予約のWEB決済およびデリバリーは『トッピング祭』の対象外。また、チーズ牛サラダ、キムチ牛サラダ、牛皿麦とろ御膳、牛麦とろ丼に含まれる値引き対象品は対象外。

吉野家は「いつもの牛丼やから揚げ丼、カレーなどお気に入りのメニューにトッピングを加えて、自分だけの美味しさをみつけてみてください!お得に楽しめるこの機会を、ぜひご利用ください」としている。

吉野家「チーズ牛丼」