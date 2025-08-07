¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤Î¥¤¥ó¥É¥ß¥¿¥Ö¥ë¤ò1/4¥¹¥±ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ13%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¤¥ó¥É¥ß¥¿¥Ö¥ë ～¥±¥À¥ë¥¤¥á¥¤¥É¥µ¥Þ ver. ～¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï13%¥ª¥Õ¤Î34,413±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°RPG¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É¥ß¥¿¥Ö¥ë¡×¤ò²Ä°¦¤¯¡¢ÍÅ±ð¤Ê¥á¥¤¥É°áÁõ»Ñ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£1/4¥¹¥±ー¥ë¤ÎÌó19¡ß32cm¡ÊÁ´¹â¡ßÁ´Ä¹¡Ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£ー¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤Æ¤ë°áÁõ¤È¡¢¥Ýー¥¸¥ó¥°¡£Àå¤ò¤Ú¤í¤Ã¤È½Ð¤·¤ÆÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥É»Ñ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥É¥ß¥¿¥Ö¥ë¡×¤ò¼ê¸µ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
(C¡Ë2017 Manjuu Co., Ltd. ¡õ YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.