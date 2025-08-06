【コンセプトマスターライン グラン ブルーファンタジー 退魔の黒き竜 ジークフリート】 2026年11月～2027年2月 発売予定 価格 通常版：107,690円 DX版：130,790円

プライム1スタジオは、スタチュー「コンセプトマスターライン グランブルーファンタジー 退魔の黒き竜 ジークフリート」を2026年11月から2027年2月に発売する。価格は通常版が107,690円、DX版が130,790円。

本製品は、ゲーム「グランブルーファンタジー」に登場する退魔の黒き竜「ジークフリート」を、同社のスタチューブランド「プライム1スタチュー」の「コンセプトマスターライン」より1/6スケールで立体化したもの。

上限解放後のイラストを、1/6スケールで高精細に作り上げたスタチューで、片足を立てたラフな体勢、柄を握る手が重みを感じさせる大剣、渦巻くように舞い上がるマントなど、2次元ならではのケレン味あふれる構図も、重力や人体構造を考えた調整を加えながら、無理なく立体化している。

風に乱れる髪や鋭い眼差しをはじめ、各部の造形と彩色は精密そのもので、着脱の仕組みまで想起させる甲冑の精密な造りや、光源を意識して塗分けたマントの青と紫。そして上限解放した黒竜のアギトであろう、大剣の鮮やかな紅と鋭いエッジなど、イラストの意図を一つひとつ汲み取り、騎士の矜持がにじみ出るようまとめ上げている。

またDX版では、プレイバリューを高める差し替えパーツが用意され、強固な兜が覆う冷静な表情や、わずかに口角を上げた涼しげな素顔など、上限解放前の黒竜のアギトも組み合わせて、ベストシーンを演出することができる。

さらに公式サイトで購入できる「DXボーナス版」では、限定特典として素顔を隠すフルフェイスヘルムのスペシャルパーツが付属している。

「コンセプトマスターライン グランブルーファンタジー 退魔の黒き竜 ジークフリート」

「コンセプトマスターライン グランブルーファンタジー 退魔の黒き竜 ジークフリート DX版」

DXボーナス版特典「フルフェイスヘルム」

スケール：1/6スケール 想定サイズ：全高 490mm、全幅 320mm、奥行 270mm 想定重量：約3kg 素材：ポリストーン（一部に別素材使用）スケール：1/6スケール 想定サイズ：全高 490mm、全幅 320mm、奥行 270mm 想定重量：約3.3kg 素材：ポリストーン（一部に別素材使用）

(C) Cygames, Inc.

※写真は製品サンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。

※ご使用のモニターにより実際の色と違って見える場合があります。