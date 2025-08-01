J1À¶¿å¡¢30ºÐ¤Î¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½FW¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¡ªÈ¿Ä®¹¯¼£GM¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï1Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë1Éô¤Î¥Ï¥Ý¥¨¥ë¡¦¥¤¥í¥Ë¡¦¥¥ê¥ä¥Ã¥È¡¦¥·¥å¥â¥Ê¤«¤é¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½FW¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤¬¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æþ¹ñ¼êÂ³¤¤Î¤¦¤¨¡¢ÍèÆü¸å¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤Ï1994Ç¯12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î30ºÐ¡£ÃÏ¸µ¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢²¤½£¤äÆîÊÆ¤Ç¤â¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢2023Ç¯¤Ë¥¤¥í¥Ë¡¦¥¥ê¥ä¥Ã¥È¡¦¥·¥å¥â¥Ê¤Ø²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï21»î¹ç¤Ç7¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â26»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2015Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥Ê¥Þ¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°Ê²¼¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î»î¹ç¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢À¶¿å¡ª¡ª¡×
È¿Ä®¹¯¼£GM
¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ï¥Ý¥¨¥ë¡¦¥¤¥í¥Ë¡¦¥¥ê¥ä¥Ã¥È¡¦¥·¥å¥â¥ÊFC(¥¤¥¹¥é¥¨¥ë)¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥É ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹Áª¼ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë·èÄêÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤¯¥Á¡¼¥à¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´·¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤âÀ§Èó²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ç®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥¹Áª¼ê¡¢¤è¤¦¤³¤½À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×
¤³¤Î²Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë
º£µ¨3Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ØÉüµ¢¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç13°Ì¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡£¼¡Àï¤Ï8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤È10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡ÊÅ·¹ÄÇÕ¤ÈJ1¡Ë¡£