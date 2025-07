全国の松屋で大人気の「うまトマハンバーグ」がついに通販に登場!

ジューシーなハンバーグとにんにく×トマトの濃厚ソースが食欲をそそる逸品が、おうちで手軽に楽しめるようになりました。

松屋「うまトマハンバーグ」

販売店舗:松屋公式オンラインショップ、松屋楽天市場店、松屋フーズ公式 Yahoo!ショッピング店

価格:

4食セット:定価3,200円 → 2,980円(6%OFF・送料込み)9食セット:定価7,200円 → 3,980円(44%OFF・送料込み)12食セット:定価9,600円 → 4,780円(50%OFF・送料込み)16食セット:定価12,800円 → 5,580円(56%OFF・送料込み)

全国の松屋店舗で大人気の「うまトマハンバーグ」がついに通販に登場!

ジューシーなハンバーグとにんにく×トマトの濃厚ソースが食欲をそそる逸品を、自宅でも手軽に楽しめるようになりました。

目的に合わせて選べる全4種類。

お試しから大容量まで、嬉しい送料無料・割引価格で展開されます。

1食ずつ冷凍になっている手軽さが魅力。

食べたいときに、好きな分だけ電子レンジで温めるだけ!

ハンバーグはふっくらジューシーで、肉感たっぷりの食べ応え。

にんにくの旨味とトマトの酸味が絶妙に調和した「うまトマソース」は別添え。

一口ごとにクセになる味わいで、白ごはんがどんどん進む、まさに“ご飯泥棒”な逸品です。

お好みで半熟玉子やチーズ、目玉焼きをトッピングすれば、アレンジも自由自在。

ご家庭ならではのカスタマイズも楽しめます。

冷凍食品なので保存食としてはもちろん、夏休み中の昼食や夕食、お弁当のおかずなど、さまざまなシーンで活躍。

暑い夏の日のスタミナチャージにもぴったりです。

夏バテ対策やお弁当、保存食としても活躍間違いなし。

おうちごはんの頼れる主役になる松屋の「うまトマハンバーグ」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】話題の味をおうちで気軽に!松屋「うまトマハンバーグ」通販化 appeared first on Dtimes.