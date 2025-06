日本人だけでなく世界でも認められているグルメの1つと言えばラーメン。

日本全国には数えきれないほどのラーメン店があり、もちろん知られざる名店がキラ星のごとく存在している。

例えば、西日本でいえば広島市民を魅了し続ける「陽気」、岡山市民を魅了し続ける「天神そば」、山口県周南市民が愛するスター系ラーメンの「第三スター」や岩国市民に愛され続ける「寿栄広食堂」 などが存在している。

甲信越地方では新潟県長岡市民が足しげく通う「青島食堂」や長野県松本市民が愛するイラン人が作る絶品ラーメン、「ラーメン藤」に、あの田中要次さんも愛すると言う長野県木曽町の「あすなろ」のチャーシューメンなどが挙げられる。

東海地方では、いまや全国区となった名古屋名物の「台湾ラーメン」を初め、一宮市民を魅了しつづける「ベトコンラーメン」に、知られざる岐阜県多治見市の「台南ラーメン」などが挙げられる。

もちろん北の大地・北海道にも、北海道ラーメンランキングで1位を独占し続ける味噌ラーメンのお店「彩未」や、あの北川景子さんを魅了したショウガラーメンの名店「信月」など、数え上げればきりがない。

首都圏でいえば、横浜市民が愛するソウルフード・サンマー麺の名店「玉泉亭」、に平塚市民が愛して止まない独自の平塚タンメン、日本で初めてミシュランの星を獲得したラーメンなど、もはや挙げていくことが困難なほど、さまざまな名店がひしめき合っているのだ。

そんな日本中にある美味しいラーメンの中から、今回は鳥取県東伯郡琴浦町にある絶品の牛骨ラーメンをご紹介したい。

お店の名前は「すみれ」だ。

・創業1958年(昭和33年)の牛骨ラーメンのお店、それが「すみれ」

こちらのお店の創業は1958年(昭和33年)。

1958年(昭和33年)と言えば、東京タワーが完成し、長嶋茂雄氏がデビュー、1万円札が発行され、軽自動車スバル360やオートバイのスーパーカブ、即席チキンラーメンや缶ビールなど、現在の私たちの生活にも影響するような出来事や商品が発売された年。

そんな日本の輝かしい時代にこちらのお店は産まれ、今なお多くの人々に牛骨ラーメンのおいしさを提供し続けているのだ。



実はこちらのお店、鳥取県東伯郡琴浦町に位置しており、また営業時間もお昼のタイミングしか営業していないため、なかなか地元の方以外は訪れることが難しいお店。

最寄りの駅は浦安という駅であり、首都圏からお店を訪れるためにはローカル線に乗り換えてアクセスし、さらにお店からは15分程度歩いてアクセスすることになる。



ただ他の地域からのアクセスが難しいことも気にならないくらい、美味しいラーメンがここにはある。

メニューはラーメン、おにぎり、そしておでん。



見た目は普通のラーメンだが、



スープを一口味わえば、その牛骨の旨みと甘みをガツンと感じる味わいに驚いてしまうだろう。



旨みたっぷりのスープに負けない美味しい麺をすすれば、多くの人々を魅了し続けてきた牛骨ラーメンの奥行きを感じることができるに違いない。



卓上にある擦りおろしたニンニクを加えるとさらにパンチのある味わいを堪能できる。



もし鳥取県を訪れることがあるのであれば、米子市から少し足を伸ばして、こちらのお店を訪れてみてはいかがだろうか?

きっとそこには長い間地域の人々に愛され続けてきた絶品牛骨ラーメンのしみじみとした沁みる味わいがあるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 すみれ

住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安189

営業時間 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜日・日曜日 10:00 から 15:00

定休日 水曜日

