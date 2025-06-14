琉球vs松本 スタメン発表
[6.14 J3第16節](沖縄県陸)
※18:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 15 荒木遼太
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 13 岩本翔
MF 20 永井颯太
MF 24 佐藤祐太
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
DF 22 大和優槻
DF 37 後藤田亘輝
MF 8 岩渕良太
MF 17 永長鷹虎
MF 55 幸喜祐心
FW 23 曽田一騎
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 13 石山青空
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 17 山本龍平
DF 49 本間ジャスティン
MF 18 大橋尚志
MF 23 滝裕太
MF 30 國分龍司
MF 34 稲福卓
MF 36 松村厳
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
※18:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 15 荒木遼太
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 13 岩本翔
MF 20 永井颯太
MF 24 佐藤祐太
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
DF 22 大和優槻
DF 37 後藤田亘輝
MF 8 岩渕良太
MF 17 永長鷹虎
FW 23 曽田一騎
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 13 石山青空
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 17 山本龍平
DF 49 本間ジャスティン
MF 18 大橋尚志
MF 23 滝裕太
MF 30 國分龍司
MF 34 稲福卓
MF 36 松村厳
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸