¡ÚÃæ²Ú¥í¥Ü¥Ã¥È25Ç¯»Ë¡Û¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¤À¤Ã¤¿¡ÖÀè¹Ô¼Ô¡×¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¡¢Ãæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¡£º£¤äÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥í¥ÜÂç¹ñ¡ª¡¡
Àè¹Ô¼Ô¡¡Ãæ¹ñ¤Î¹ñÎ©¹ñËÉ²Êµ»Âç³Ø¤¬³«È¯¤·¤¿ÆóÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡£2000Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¤¥¸¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÀÇ½¤Ë2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿©¤¤¤Ä¤¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥é¤äMADÆ°²è¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿
¹âÀÇ½¤Î»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¤«¤é¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ë¥í¥Ü¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¥í¥Ü¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î"Ãæ²Ú¥í¥Ü"¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡ª¡¡¤½¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¤òÃæ¹ñ»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹â¸ý¹¯ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢2000Ç¯ÅÐ¾ì¤Î¡ÖÀè¹Ô¼Ô¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Ê²½¤·¤¿Ãæ²Ú¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊÁ´17Ëç¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ÆüËÜ¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÀè¹Ô¼Ô¡×¡Ê2000Ç¯¡Ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÄ¹º»¡¦¹ñËÉ²Êµ»Âç³ØÀ©ºî¡¢Ãæ¹ñ½é¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥³¥Ô¡¼¤È¥³¥ì¥¸¥ã¥Ê¥¤´¶ËþºÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÆóÂÊâ¹Ô¤ò¤¦¤¿¤¦¤â¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤¹¤®¤ëÆ°ºî¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ²Ú¥í¥Ü......¡£
¥Í¥Ã¥ÈóÕÌÀ´ü¤Ë¥¢¥ó¥°¥é·Ï¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥µ¥¤¥È¡Ø»øº²¡Ù¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥²¡¼¥à¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÂç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤ò´Þ¤á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÏ·¿Í²ñ¤Ë¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤À¡£
¢£À¤³¦¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶È¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÃæ¹ñ
Àè¹Ô¼Ô¤«¤é25Ç¯¤Ç¡¢¼Â¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÏÇúÂ®¤Ç¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥ó¥¹¤äÃèÊÖ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊÆ°ºî¤ò¤³¤Ê¤¹±¿Æ°ÀÇ½¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¡£
¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Æ¥¹¥é¤ä¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ê¤ÉÊÆ´ë¶È¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Î¤¬àÊªÎÌá¤À¡£
ÊÆÅê»ñ¶ä¹Ô¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È16À½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¤¦¤Á6À½ÉÊ¤¬Ãæ¹ñÀ½¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î5À½ÉÊ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥È¥è¥¿¤À¤±¤À¡£
ÌµÌ¾¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÊªÎÌ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£Ãæ¹ñ¤Î¿·ÀïÎ¬¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ï150¼ÒÄ¶¡¢Á´À¤³¦¤ÎÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¡£
º£Ç¯4·î¤ËËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆóÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¥Þ¥é¥½¥ó¤Î½éÂåÍ¥¾¡¼Ô¤ÏÍ¥É¬Áª²Êµ»¼ÒÀ½¤Î¡ÖÅ·¹©¡×
º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏËÌµþ»Ô¤ÇÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£20ÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢¤¦¤Á6ÂÎ¤¬´°Áö¡¢Ç½ÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤éÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤ÉÁØ¤¬¸ü¤¤ÅÀ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
ÂçÎÌ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿ºÇ¶¯´ë¶È¤¬À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯......¡£EV¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÆüËÜ¤Î¹©¾ì¤Ø¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ»Ù±ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¦¥£¥ó¥°¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎñÈÎïèÌ¡Ê¥Õ¥©¥ó¡¦¥ê¡¼¥Ô¥ó¡ËCEO¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¹©¾ìÏ«Æ¯¼Ô¤ÎµëÎÁ¤¬2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éµÞ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹©¾ì¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤äÆ°²èÇÛ¿®¤Î»Å»ö¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ë²Ô¤²¤ë¤È¿Í¤¬Î®¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÌÜÎ©¤Äµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ÐÍ»»ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹©¾ì¤Ê¤É¤Ç¿Í´Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ê¤¦¶¨Æ¯¥¿¥¤¥×¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£Ãæ¹ñ¤Î¿·À¯ºöà¥í¥Ü¥Ã¥È¡Üá¤È¤Ï¡©
²Ã¤¨¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤Î¿þÌî¤Î¹¤¬¤ê¤À¡£¿Í·¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÁÄ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤ÎÊÆ¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ò¤ÎÅÝ»º´íµ¡¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥Ü¥í¥Ã¥¯¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÃæ¹ñ´ë¶È¤È¤Î¶¥Áè¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¥ë¥ó¥Ð¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï°Â¤¤¾å¤Ëµ¡Ç½¤¬Â¿ºÌ¤À¡£¿å¿¡¤¡¢¼«Æ°Àö¾ô¤Ê¤É¤Î¿·µ¡Ç½¤¬Ìð·Ñ¤®Áá¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¢¡¼¥àÉÕ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¡£¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë·¤²¼¤â¤½¤Ã¤ÈÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
±óÀ¬A2¥·¥ê¡¼¥º¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Í´Ö¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¥Ñ¡¼¥Ä´¹Áõ¤Ë¤è¤ê¹©¾ì¤Ç¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶ÈÌ³¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÃÒ¸µµ¡´ï¿Í¼ÒÀ½¡Ë
º£¤äÆüËÜ¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤âÃæ¹ñÀª¤ÎÅ·²¼¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÉÂ±¡¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÇÛÁ÷¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤â¤³¤Ê¤·¡¢Æ°¤¯¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬ÂðÇÛÊØ¤ò±¿¤Ö»Ñ¤â°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯4·î¡¢¾å³¤»Ô¤òË¬Ìä¤·¤¿½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤â±óÀ¬A2¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë
º£Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢±óÀ¬A2¤¬¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ê¤É¤Ç°ÆÆâ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿
²ÆßÑ¡¡À¤³¦½é¤ÎÄ¾Î©Êâ¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥Õ¥§¡¼¥¹¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡£´é¤Ï´°Á´¤Ë¿Í·¿¡¢ÌÜÀþ°ÜÆ°¤ä¥È¡¼¥¯»þ¤Ë¸ý¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÆ°¤¡¢²»À¼¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½¡£´éÉôÊ¬¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤âÀ©ºî²ÄÇ½¤À¡Ê¿ô»ú²Ú²Æ¼ÒÀ½¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢ÇîÊª´Û¤äÌò½ê¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç°ÆÆâ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÇ¯Á°¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÆ°¤¯¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏAI¤¬²»À¼¤òÇ§¼±¤·¡¢¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÊÖÅú¡£¤µ¤é¤Ë³°Áõ¤Ë¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¿Í¹©ÈéÉæ¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼圳»Ô¤Î¿åÂ²´Û¡Ö¾®Çßº»³¤ÍÎÀ¤³¦¡×¤Ç¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤òÅ¸¼¨¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡ÖÏÃ¤¹¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡×¡ÖÆ°¤¯¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿åÂ²´Û¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡Ö¥í¥Ü¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¨¥³¡×......¤È¡¢»ê¤ë½ê¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Îà¤¢¤é¤æ¤ë½ê¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¡ªá¤ÏÀ¯ºö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤ÎÀ¯ºöÊ¸½ñ¡Ö¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ü¡Ù±þÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â»Ü¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈÀ½Â¤¶È¡¿ÇÀ¶È¡¿·úÃÛ¡¿²ð¸î¡×¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»È¤ª¤¦¡ª¤ÈÄó¾§¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¯ºö¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤µ¤¨¡Ö¤ï¤¬¼Ò¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»Ø¼¨¤É¤ª¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ü¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¢¥À¥ë¥È·Ï¥É¡¼¥ë¤ÎºÇÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖEX DOLL¼Ò¡×¤Ï2026Ç¯¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¿Í¹©ÈéÉæ¤Î¼Á´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¡¼¥ë¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎºÆ¸½¤Ê¤É¡¢Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬À½ÉÊ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤«´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¤É¤¦¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È
¤È¡¢¤³¤¦ÊÂ¤ÙÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤Ëaibo¤äASIMO¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶½Ê¬Ìî¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÌö¿Ê¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢¹©¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë»º¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¶¯¤¤¡£
à»º¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎBIG4á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ÎABB¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¡¼¥«¤ËÊÂ¤ó¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¤È°ÂÀîÅÅµ¡¤¬°ì³Ñ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÀ½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤â³Æ¼ï¥â¡¼¥¿¡¼¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÆ°ºî¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ºÂ®µ¡¤Ê¤É³Ë¿´ÉôÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆüËÜÀ½¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ð¤ÎñÈCEO¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Î¾Íè¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤Ï»º¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä³Ë¿´ÉôÉÊ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»º¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¤è¤ê¤â¾®·¿¤Ç¿Í¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÅÅ¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÃæ¹ñ¤¬ÄÉ¤¤È´¤¯²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï³¤³°°ÜÅ¾¤¬¿Ê¤ß¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¹ñÆâ¹©¾ì¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¾¯ÎÌ¤Ê¤é¤ÐÌµÍý¤Ë¼«Æ°²½¤·¤Ê¤¯¤È¤â¿ÍÎÏ¤Ç½½Ê¬¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç»º¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤È¤ÏµÕ¤ËËÄÂç¤ÊÎÌ¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ½Â¤µ¡³£¤ä¸¡ººµ¡´ï¤ò¼«Á°¤ÇÂ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»º¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¡£Á°ÌÌ¤ËÂç·¿¤ÎÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¡ÊÍ¥É¬Áª²Êµ»¼ÒÀ½¡Ë
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Walker¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÍ¥É¬Áª²Êµ»¼ÒÀ½¡Ë
ÆüËÜ´ë¶È¤Î¹©¾ì¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëJAKA¼ÒÀ½¤Î»º¶È¥í¥Ü¥Ã¥È
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÂç¼ê¤«¤é¼å¾®¤Þ¤Ç»³¤Û¤É¥á¡¼¥«¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëÉôÉÊ¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤«¤éÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤¬Â¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ç¤âÃæ¿È¤Ï¤Û¤Ü°ì½ï¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤Ý¤Ã¤È½Ð¤Î¿·¶½´ë¶È¤Ç¤â°Â¤¯¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤òÂ¤¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÉ¸½àÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î¾å¤Ë¡¢Å·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¡Ç½¤òÂ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»È¤¦Â¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢É¸½àÅª¤Ê¥½¥Õ¥È¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊñÈCEO¡Ë
º£¸å¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤µ¤é¤ËÃæ²Ú¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¿Ãæ¹ñÄÌ¿®¡¿»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¡¡¿·²Ú¼Ò¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡VCG¡¿¥¢¥Õ¥í¡¡ÃÒ¸µµ¡´ï¿Í¡¡Í¥É¬Áª²Êµ»¡¡¿ô»ú²Ú²Æ¡¡¥¦¥£¥ó¥°¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¸ý¹¯ÂÀ