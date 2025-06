【ローソンの看板グッズ】 6月13日 発売 価格:1,749円~

宝島社は、“ローソンの看板”をモチーフにしたグッズ3種を6月13日に発売した。価格は「LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンの看板そのまんまキーホルダーver.」が1,749円など。

あの“ローソンの看板”がグッズになって登場。大人が抱えても腕にすっぽりと収まる大きなクッション、6パターンの光り方が楽しめるキーホルダー、本物っぽく光るルームライトの3商品が展開される。

商品は全国のローソン店舗、HMV、HMV&BOOKS onlineおよび宝島チャンネルで購入できる。

□「あの“ローソンの看板”がそのまんま3種類のグッズになって、ローソン・HMVで発売」のページ

LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンの看板そのまんまルームライト ver.

【6/13発売『LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンの看板そのまんまキーホルダーver.』に付いてくるキーホルダーの光り方をご紹介!なんと全6パターンの光り方が楽しめます♪】

価格:3,289円

電球色と昼光色の2種類の光をそれぞれ2段階の明るさに調節できる

台座は向きの調節&取り外し可能

LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンの看板そのまんまクッションver.

価格:3,289円

触り心地のいいクッションは腕にすっぽり収まるサイズ

枕代わりにしたり、抱き枕としても使える

LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンの看板そのまんまキーホルダーver.

価格:1,749円

お気に入りのバッグやポーチにつければお出かけのときも一緒

使わないときはお部屋のインテリアに

