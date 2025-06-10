¡ÖiPadOS 26¡×¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦É½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦²½¤·¤Æ¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
2025Ç¯6·î10Æü2»þ¤«¤éApple¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¼¡³«È¯¼Ô²ñµÄ¡ÖWWDC25¡×¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢¡ÖiPadOS 26¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AppleÀ½OS¤ÎÅý°ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖLiquid Glass¡×¤Ë°ì¿·¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦²½¤·¡¢Ê£¿ô¤ò1¤Ä¤Î²èÌÌ¤ËÆ±»þÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
iPadOS 26¡¢iPad¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿·µ¡Ç½¤òÆ³Æþ - Apple (ÆüËÜ)
WWDC 2025 - June 9 | Apple - YouTube
iPadOS¤Ï¼¡´ü¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«¤é¡ÖiPadOS 26¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏLiquid Glass¤ËÅý°ì¡£¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Î»þ·×É½¼¨¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤òºÆÀß·×¡£
iOS 26¤ämacOS Tahoe¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Apple Intelligence¤¬iPadOSÁ´ÂÎ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢iPadOS 26¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÍ×Ë¾¤ÎÀ¼¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥×¥ê¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦É½¼¨¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
iPadOS¤Ç¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤Î±¦²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÁàºî¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¥¦¥£¥ó¥É¥¦É½¼¨¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤Ïµ²±¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÊÄ¤¸¤Æ¤âµ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤È°ÌÃÖ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¤â°ì¿·¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Î´Ý¤¤ÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿¤«¤é¡¢Ìð°õ·¿¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀºÅÙ¤â¸þ¾å¡£
¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÃ¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¿¥¤¥ëÉ½¼¨¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ëÊ¬³ä¤·¤¿¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¥µ¥¤¥ºÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¡£
²¼¤«¤é¾å¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤·¤Æ»ß¤á¤ë¤È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬²èÌÌ¾å¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬ºÇÁ°ÌÌ¤Ë°ÜÆ°¡£
¥¦¥£¥ó¥É¥¦¾åÉô¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËiPadOS¤Î½ãÀµ¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£macOS¤ÎFinder¤Ë¤è¤ê¶á¤¤¥¢¥×¥ê¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
macOS Tahoe¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÉ½¼¨¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê³¨Ê¸»ú¤ò¥é¥Ù¥ë¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥¢¥×¥ê¤òÁª¤Ó¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Àð¾õ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÉ½¼¨¤ÈÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¥¢¥×¥ê¤¬iPadOS¤ËÅÐ¾ì¡£
½ñÎà¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤äÃí¼á¡¢½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢iPadOS 26¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Î½èÍý¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é´ÊÃ±¤Ë»ØÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤´¤È¤Ë°ã¤¦¥Þ¥¤¥¯¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
»È¤¤¤¿¤¤¾õ¶·¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥¤¥¯¤ÇÏ¿²»¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¼¤òÊ¬Î¥¡×¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÀ¼¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢AirPods¤ËÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¤ÇÄ¾ÀÜÏ¿²»¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éAirPods¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤Î³«»Ï¤ÈÄä»ß¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«»£¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Î½èÍý¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼À½¤Î¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¥í¡¼¥«¥ë´Ä¶¤Ç¤ÎÏ¿²»¤äÏ¿²è¤òÁê¼ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Apple¥·¥ê¥³¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ëiPad¤Ç¤Ï¡¢·×»»ÉÔ²Ä¤Î¹â¤¤Ä¹»þ´Ö¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ°²èÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¤ÇÆ°²è¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ËÊÌ¤Î¥¢¥×¥ê¤òÁ´ÌÌÉ½¼¨¤·¤Æ¤â¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²èÌÌ¾åÉô¤Ë¿ÊÄ½¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥¿¥¹¥¯¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëAPI¤¬³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËiPadOS¤Ç¤Ï¡¢3D¥°¥é¥ÕºîÀ®µ¡Ç½¤ä·×»»¥á¥â¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¥«¥ê¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤°±¥Ú¥ó
iOS¤Ë¤¢¤ëApple½ãÀµµÏ¿¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤¬iPadOS¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬iPadOS 26¡£
¤µ¤é¤Ë³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢Swift¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SwiftUI¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Apple¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¹½ÃÛ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Liquid Glass¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖIcon Composer¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Liquid Glass¤¬¸÷¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò´ÊÃ±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÄÇ½¡£
XCode¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¸À®AI¤ËÂÐ±þ¡£ChatGPT¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤âÉ¸½àÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
iOS 26¡¦iPadOS 26¡¦macOS Tahoe¡¦watchOS 26¡¦visionOS 26¡¦tvOS 26¤Ï2025Ç¯6·î10Æü¤«¤é¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
Àµ¼°ÈÇ¤Ï2025Ç¯¤Î½©¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£