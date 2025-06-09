¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡²¼Ãå»ö¾ð¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¸«¼è¤ê¿Þ¥ê¥ê¡¼¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¡Ä½÷À¿Ø¶¦´¶¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê21¡Ë¤¬8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²¼Ãå»ö¾ð¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÂç¤¤¤À¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤À¼¤Ê¤é¸À¤¨¤ë½÷»Ò²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¸µBiSH¤Î¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡Ö²¼Ãå¤Î¼Î¤Æ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÊ¡Î±¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤òÃå¤±¤Æ¤ë¤Î¤«ÌÓ¶Ì¤òÃå¤±¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¡£Ãå¤±¿´ÃÏ¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÌÓ¶Ì¤â¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£MC¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¤ï¡£¤¨¤¨¤Î¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¿Ø¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤ÈÊ¡Î±¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¡Éé²¼Ãå¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¡Î±¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¤¤¤Ä¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥°¥ì¡¼¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£