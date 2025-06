Aria Gen 2 glasses mark a significant leap in wearable technology, offering enhanced features and capabilities that cater to a broader range of applications and researcher needs. We believe researchers from industry and academia can accelerate their work in machine perception,… pic.twitter.com/zbrIh4riZf— AI at Meta (@AIatMeta) June 4, 2025

機械知覚、コンテクスチュアルAI、ロボティクスの分野における最先端の研究を推進することを目的としたMetaのスマートグラス「Aria Gen 2」について、Metaが詳細なスペックを自社ブログで発表しました。Inside Aria Gen 2: Explore the Cutting-Edge Tech Behind the DeviceAria Gen 2には周囲の様子やユーザーの動きを測定するセンサーが搭載されており、ユーザーは本体に搭載されたスピーカーから各種情報を受け取れることが発表されていました。

MetaがAIスマートグラス「Aria Gen 2」を発表、各種センサーで周囲の様子やユーザーの動きを測定してAI機能を使える - GIGAZINEAria Gen 2は装着性に配慮されており、74〜76gと軽量。通常のメガネのように折りたたみ可能なアーム(つる)を備えているため、保管や持ち運びが容易になっています。また。より多くの顔の形状に対応できるよう、頭の幅や鼻筋のバリエーションを考慮した8つのサイズバリエーションが用意されているとのこと。カメラ機能としては、手やオブジェクトをトラッキングするためのコンピュータビジョン(CV)カメラを4つ、高品質な画像キャプチャ用の12MP RGBカメラを1つ搭載。特にCVカメラの画角は80度と、Gen 1の35度から大幅に向上しており、これにより高品質な深度マップの生成が可能になります。Aria Gen 2のCVカメラは120dBのハイダイナミックレンジ(HDR)に対応しており、以下の比較ムービーでもAria Gen 2のCVカメラ(左)は明るい照明を撮影しても白飛びしておらず、電球内部のフィラメントまではっきりと映っているのがわかりますそして、Aria Gen 2で作成した深度マップが以下のムービーのような感じ。さらに、着用者の視線を高精度に追跡するアイトラッキングカメラも搭載されており、両眼の視線やまばたきの検知、瞳孔中心推定、瞳孔径、角膜中心などの詳細な情報を提供します。センサー類も充実しており、7つの空間マイクが高品質な音声キャプチャを実現。コンタクトマイクはノーズパッドに内蔵されていて、騒がしい環境でも利用者の声を拾うことが可能です。以下は送風機の前で話す声を録音し、通常のマイクとAria Gen 2のコンタクトマイクでその音質を比較するムービーです。ノーズパッドには光電式容積脈波記録(PPG)センサーも搭載されていて、デバイス装着者の心拍数を計測することができます。その他の機能として、オンボードのハードウェアソリューションがSubGHz無線技術を利用してタイミング情報をブロードキャストし、他のAria Gen 2デバイスや互換性のあるハードウェアとの正確な時刻同期を可能にするデバイス時刻同期機能があります。これにより、複数のAria Gen 2デバイスからの分散キャプチャによる書き込みのようなタスクが実現できます。インターフェースとしてはUSB-Cポートが搭載されており、LEDインジケータ、プライバシースイッチと音量コントロール、ステレオスピーカーも備わっています。Aria Gen 2の利用申請は2025年後半に開始予定となっています。なお、Aria Gen 1グラス付きのAria Research Kitの申請は引き続き受付中。また、2025年6月にアメリカのテネシー州ナッシュビルで開催されるCVPR 2025では、Aria Gen 2グラスのインタラクティブデモが展示されるとのことです。