¿·¼Ö59Ëü±ß¡ª ¡È3¿Í¾è¤ì¤ë¡É¡Ö¥È¥é¥¤¥¯¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¡ÖËÜµ¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×À¼¤â¡ª ÉáÄÌÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¡È¹â¥³¥¹¥Ñ¥È¥é¥¤¥¯¡É¡ÖVIVEL TRIKE¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
º£Î®¹Ô¤ê¤Î¡Ö3¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª
¡¡¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¤«¤Þ¤¨¤ë¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¡¢3¿Í¾è¤êÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖVIVEL TRIKE¡Ê¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¡×¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÀÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢2025Ç¯5·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÂÐ±þ¥³¥Í¥¯¥¿¡¢¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¡¢±«½ü¤±¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¡¢USB PD½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¿·¤¿¤Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬59Ëü±ß¤Î¡Ö¿·3¿Í¾è¤ê¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê29Ëç¡Ë
¡¡¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤ä¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡¢EV¡¢¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¤Ê¤ÉEV´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢3ÎØ¤Î¥È¥é¥¤¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾è¤ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹2250mm¡ßÁ´Éý1020mm¡ßÁ´¹â1650mm¡£
¡¡Á´ÉýÌó1m¤Û¤É¤Î¤¿¤á¶¹¤¤Æ»¤âÆñ¤Ê¤¯ÄÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¤¬3Ì¾¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼Ö¸¡¤ä¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖST1500¡×¡ÖST2000¡×¡ÖLi1500¡×¡ÖLi2000¡×¤Î4¼ïÎà¡£
¡¡ST1500¤ÈST2000¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1500W¤È2000W¤Î±ôÃßÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÏST1500¤Ç45km¡¿h¡¢ST2000¤Ç55km¡¿h¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Li1500¤ÈLi2000¤Ï¡¢1500W¤ª¤è¤Ó2000W¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢Ä¹µ÷Î¥¤òÁö¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ºÇ¹â»þÂ®¤Ï58km¡¿h¤Ç¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏLi1500¤Ç120km¡¢Li2000¤Ç100km¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢ST1500¤Î59Ëü±ß¤«¤é¡¢Li2000¤Î80Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯5·î¸½ºß¤ÎHP¤ËµºÜ¡Ë¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Î¼èºà¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½ºßÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ìÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤¿¤À¤¯¤ªÀ¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ø»Ò¶¡¤ÎÁ÷·Þ¤ËºÇÅ¬¡¢»Ò¶¡¤â´î¤Ó¹ØÆþ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¡Ö¹âÎð¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ë¤Î¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¤éÂç»ö¸Î¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡ÖÄÌ¶Ð¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤â¡ª¡×¡Ö¾¯¤·¤Î°ÜÆ°¤ËÊØÍø¤½¤¦¡×¡Ö¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤È¤«¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö·ë¹½ËÜµ¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±«¤âËÉ¤°²°º¬ÉÕ¤¤«¤ÄÄã²Á³ÊÂÓ¡¢¤Þ¤¿°Ý»ýÈñ¤â°Â¤¯ºÑ¤à¤³¤È¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£