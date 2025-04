125年前のチョコレートが、このほどオークションに出品された。1900年にヴィクトリア女王からボーア戦争で戦う英国軍兵士に送られたもの。6月にオークションが開催され、最高400ポンド(約7万5000円)の値が付くと予想されている。



オリジナルの缶に入ったまま包み紙の一部も残存しているチョコレートについて、イングランド、ブリストルのオークションハウス、オークショウムのアンディ・ストウ氏は「ちょっと臭いますが、それ以外問題はなさそうです。私は食べませんが、古さを考えても良好と言えるでしょう」と話した。



ヴィクトリア女王は1899年、チョコレートメーカーのJSフライ・アンド・サンズ、キャドベリー・ブラザーズ、ロウント・アンド・カンパニー・リミテッドに「I wish you happy new year(素敵な新年をお迎えください)」と書かれた特別な缶の製造を依頼したそうで、1900年終わりまでに12万缶以上が兵士たちに配られたという。



オークショウムのミリタリー専門家、ルーシー・マッコート氏は「1900年当時、これはめったに食べることのできないご馳走でした。ですから食べないという意志は相当なものであったことでしょう」と説明した。



(BANG Media International/よろず~ニュース)