【ゴルファーのための食事学】70点とれる『昼ごはん』！

炭水化物(糖質)に偏らない!

スポーツパフォーマンスを高める上で『糖質』の補給は重要です。しかし、糖質だけに偏った昼食はおすすめできません。ラーメンだけ、おにぎりやサンドイッチだけのランチになっている方は注意が必要です。

午後の仕事を始めると急に眠くなる、、、皆さんはこの様な経験がありませんか?この原因は、糖質に偏った食事を行うことによる急激な血糖値の乱高下にあります。急上昇した血糖値は、時間の経過によって急降下します。この時、消化器官に血流が集中し、脳に血流が回らなくなります。よって、眠気やぼーっとした感覚が引き起こされます。午後のパフォーマンスを維持する為にも、食事はバランスよくとりましょう。

ポイントはたんぱく質源を摂ることです。無理に料理をする必要はありません。チーズやヨーグルト、サラダチキンやサバ缶などがおすすめです。手軽にたんぱく質を摂れる食品は多くあります。これらを常にストックしておけると良いですね。

ラウンドの際には運動量が多くエネルギーが必要なので、糖質中心の食事は良いことです。しかし、ここでも一度に大量に食べるのは避けましょう。こまめに補食をはさむことがおすすめです。芋類(干し芋)や果物(ベリー類やバナナ)など、様々な種類の糖質を摂ることをおすすめします。

平日は『定食』、休日は『分食』!

私のおすすめは、平日は定食タイプのものを選び、休日は分食することです。ここでの平日は仕事の日を、休日はラウンドすると仮定しています。

平日は昼食を1度だけ食べることになるので、定食タイプのものを選びましょう。鯖の味噌煮定食、豚の生姜焼き定食などがおすすめです。主食だけでなく、主菜や副菜、果物がついているものを選びましょう。

休日はお昼にどかっと食べることを避けましょう。豪華な食事が多くなり、アルコールを摂ることも多い休日こそ、分食がおすすめです。間食には、バナナや小さなおにぎり、ナッツ類、ゼリーなどがおすすめです。ホールの合間に補食として食べることで、お昼は腹半分にしましょう。

何を食べるかよりも、何を食べないかが大切です。究極の食事を探すよりも、避けるべきものを決めましょう。これが、無理なく70点の食事をする近道です!

それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正値は変化します。 TGFでは管理栄養士の中島が、皆様それぞれに適した摂取量をご提案させていただきます。是非館内またはホームページを含む各種SNS等からご相談ください。

引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!

