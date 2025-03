チャットコミュニケーションツール「Discord」では、動画広告を視聴することでアバターのデコレーションやゲーム内コンテンツなどの報酬を獲得できる「Discordクエスト」と呼ばれるプログラムのパイロット版をPC向けに2024年3月から展開しています。新たにDiscordは、2025年6月からDiscordクエストをスマートフォン版アプリで正式リリースすることを発表しました。

Discord Announces First Mobile Ad Format, Broadening Advertising Opportunitieshttps://discord.com/blog/announcing-quests-advertising-on-mobileDiscord is getting mobile ads | The Vergehttps://www.theverge.com/news/633166/discord-mobile-video-ads-quests-ipoDiscord heightens ad focus by introducing video ads to mobile apps in June - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2025/03/discord-heightens-ad-focus-by-introducing-video-ads-to-mobile-apps-in-june/2024年3月にパイロット版がリリースされたDiscordクエストは、ユーザーが特定のゲームをプレイしたり、動画広告を視聴したりすることでアバターデコレーションやゲーム内コンテンツなどを受け取ることができるというもの。これまでDiscordはこの機能をPC向けに展開していました。そしてDiscordは2025年3月20日に、スマートフォン版Discordアプリにも2025年6月からDiscordクエストを導入することを発表しました。「Video Quests on Mobile」と呼ばれるこの取り組みはDiscord初のスマートフォン版での広告の提供で、広告主のリーチを大幅に広げると同時に、ユーザーファースト、報酬重視の広告体験というDiscordのコミットメントを維持するものとのこと。Video Quests on Mobileでは、アプリ内にDiscordクエストが利用可能であることを示すバナーが表示されます。バナーをタップすると、該当のDiscordクエストの詳細と報酬が表示されます。広告の視聴を受け入れる場合は「Accept Quest」をタップ。すると広告が表示されます。広告視聴を完了すると、報酬を獲得することができます。Discordの製品担当上級バイスプレジデントであるピーター・セリス氏は「私たちの広告プラットフォームをスマートフォン版にも拡大することは、私たちの経営戦略において自然な進化です。私たちの使命は、最も本格的なプレイヤー中心の広告プラットフォームを作ることです。今回のスマートフォン版へのDiscordクエストの拡張により、ブランドパートナーはDiscordをさまざまなプラットフォームで利用するユーザーにアクセスできるようになり、企業が有意義かつパフォーマンスの高い方法でコミュニティとつながる新たな機会が生まれます」と述べています。なお、Discordクエストでは、ユーザーは特定のプロモーションを非表示にしたり、パーソナライズされたプロモーションをオフにしたりすることが可能で、Discordによるとこの機能はスマートフォン版アプリのユーザーも利用可能とのことです。