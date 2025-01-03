¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ Í§ß·ÂçÊå»á¡ÖÅý¹çÅª¤Ê²þÁ±¤ÈAI³èÍÑ¤Ç¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ¤ë¡×
2024Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä»Ô¾ì´Ä¶¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·½¬¤äÏÈÁÈ¤ß¤ËÍê¤é¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Chrome¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£CookieÇÑ»ß¤ÎÅ±²ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AI³èÍÑ¤¬¼ÂÁ©¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÀïÎ¬¤¬¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼êË¡¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Digiday Japan¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¡¢¼¹¹ÔÌò°÷ CMO¤òÌ³¤á¤ëÍ§ß·ÂçÊå»á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¢¡¡¡¢¡¡¡¢¡
¡½¡½2024Ç¯¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¦À®²Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£ÁÛµ¯¸þ¾å¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¾å¤È¤¤¤¦ÌÜÅªÊÌ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Üºö¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÅý¹ç¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅý¹çÅª¤Ê²þÁ±¤Ë¤è¤ëÁ´¼Ò¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£AI³èÍÑ¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤¤¤Þ¡¢Éé¤ÎÂ¦ÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ê¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·ë²ÌÅª¤ËÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤Î³ÈÂç¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1¤Ä¤á¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²þ³×¤ò¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò°÷¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¹Êó¤äºÎÍÑ¤Ê¤É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£2¤Ä¤á¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò³è¤«¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤òÅý¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ3¤Ä¤á¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¡ÖÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¡×¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍý²ò¤òÂ¥¤·²þÁ±¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2025¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷