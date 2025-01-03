¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤ó¤«Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¼¼ÆâµÊ±ì¤Î»ØÅ¦¤ËË½¹Ô¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¡¢·ë¶É¹´Â«
¥½¥¦¥ë¤Î¤¢¤ë¿©Æ²¤Ç¼¼ÆâµÊ±ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢´Ú¹ñ¿Í£²¿Í¤ò°ì¹Ô¤È¤È¤â¤Ë½¸ÃÄË½¹Ô¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤¬¸¡»¡¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
£²Æü¡¢±ÊÅÐ±º¡Ê¥è¥ó¥É¥¥¥ó¥Ý¡Ë·Ù»¡½ð¤ÏÆÃ¼ìË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÃæ¹ñ¿Í£Á»á¤ò¹´Â«Á÷Ã×¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££Á»á¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£µÆü¡¢¥½¥¦¥ë±ÊÅÐ±º¶èÂçÎÓÆ¶¡Ê¥Æ¥ê¥à¥É¥ó¡Ë¤Î¤¢¤ë¿©Æ²¤Ç¡¢´Ú¹ñ¿Í£Â¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÎø¿Í¤ò°ì¹Ô£µ¿Í¤È¤È¤â¤ËË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¡¢£Á»á¤é¤¬¿©Æ²ÆâÉô¤ÇµÊ±ì¤¹¤ë¤È¡¢£Â¤µ¤ó¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ö³°¤Ë½Ð¤Æ¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È£Á»á¤é¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤¬²¿¤À¤Ã¤Æ¥¿¥Ð¥³¤âµÛ¤ï¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤Ï£Â¤µ¤ó¤ò¿©Æ²¤Î³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ÇÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢Â¤ÇÆ§¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌµº¹ÊÌÅª¤ÊË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿£Â¤µ¤ó¤ÎÎø¿Í¤â¡¢£Á»á¤é¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¾²¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡££Â¤µ¤ó¤ÏÈùºÙ¹üÀÞ¤È»¤¤ê½ý¤Ê¤É¤ÇÁ´¼££±£¶½µ´Ö¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
£Á»á¤ÏÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÆ°¤·¤¿·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¹ÔÈÈ¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿»Ä¤ê¤Î°ì¹Ô£µ¿Í¤âÁ´°÷ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤ò½ª¤¨¤¿¡££Á»á¤é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤È´Ú¹ñ¿Í¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£Á»á¤ËÎá¾õ¤¬È¯µë¤µ¤ì¡¢¹´Â«¾õÂÖ¤Ç¸¡»¡¤ËÅÏ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥¶È¯µë¤Î²ÄÈÝ¤Ê¤ÉÂÚÎ±¾õÂÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£