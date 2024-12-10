¡ÖÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¸¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤Ø¤Îà¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·á¤¬Àµ²ò¤ÊÍýÍ³
½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤ÏÃæ¿¹ÌÀºÚ¤âÍè¾ì
²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê47¡Ë¤¬12·î£³Æü¤È£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡¢½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Õ¥§¥¹¡Ø¡ÈCircus Funk¡É Festival¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ï11·î27Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥µ¡¼¥É¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCircus Funk¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢£²Æü´Ö¹ç¤ï¤»¤Æ·×1Ëü8000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÉ½Âê¶Ê¤ä¡¢²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê59¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ØTATTOO¡Êfeat.Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë¡Ù¤Ê¤ÉÁ´18¶Ê¤òÇ®¾§¡££³Æü¤Î¸ø±é¤Ë¤ÏÌÀºÚ¤¬Íè¾ì¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤¬°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹á¼è¤ÏÍè½Õ¡¢¥½¥í¤Ç½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹á¼è¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò£²Ëç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥µ¡¼¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ÌÀºÚ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ØÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡Ù¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤DJ¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎNight Tempo¡Ê38¡Ë¤éÂ¿¤¯¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥½¥í¤Ç¤Î»ý¤Á¶Ê¤â¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¸ø±é£²ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£´Æü¤Ë¤Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¹á¼è¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê69¡Ë¤È¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÆÃÈÖ¡ØÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡Ù¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£Æ±Æü¤Î¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÊó¤¸¤¿°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¹á¼è¤Ï¡¢¡ÔÂ³¡¹Âç³èÌö¤Ç¡ª¡Õ¤È´¿´î¤·¡¢¡Ô¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Õ¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ô¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ØÆþ´Û¾Úºî¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¹á¼è¿µ¸ã¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë£±²¯¿Í¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹á¼è¤µ¤ó¤Ï¸µ¡ØSMAP¡Ù¤Î°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤È¡Ç17Ç¯£¹·î¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢£³¿Í¤ÇÆ±¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡Ù¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Åö»þ¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÂà½ê¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬à°ÅÌÛ¤ÎÎ»²òá¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ç12Ç¯¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹á¼è¤µ¤ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤¸¤ãMAP!!¡Ù¤Ï¡Ç18Ç¯£³·î¤Ë½ªÎ»¡£°Ê¸å¡¢¥Õ¥¸¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ç19Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤¬»àµî¡£ºòÇ¯¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ç¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Õ¥¸¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¹á¼è¤Ë¤¢¤¬¤ë¡Ö´üÂÔ¤ÎÀ¼¡×
¤â¤È¤â¤È¡¢¥Õ¥¸¤Ï1996Ç¯£´·î¤«¤é¡ØSMAP¡Ù¤¬²ò»¶¤·¤¿¡Ç16Ç¯12·î¤Þ¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£¹á¼è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î£¸·î¡¢¹á¼è¤Ï°ð³À¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ 25¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ÎÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍèÇ¯£±·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË ¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤È¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½ºÑ¤ß¤À¡£Æ±¶É¤Ç¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°½Ò¤Î¾å¾Â¤È¤Î¥À¥Ö¥ëMC¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¡ØCircus Funk¡Êfeat.Chevon¡Ë¡Ù¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¸¤¬¹á¼è¤Îµ¯ÍÑ¤òµÞÁý¤µ¤»¤¿¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆ±¶É¤Ç¤¢¤ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖNHK¤Î¹ÈÇò¤â´Þ¤á¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Î³Æ¶É¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¤¬ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¶É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌÀºÚ¤µ¤ó¤ÏÁá¤¯¤âÍèÇ¯£´·î¤ÎÂçÊ¬¤Ç¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Î¼Â¤ËÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¹á¼è¤µ¤ó¤ÏÌÀºÚ¤µ¤ó¤È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¥³¥é¥Ü¤â½½Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸¤Î·ÏÎó¤Î¡Ø¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¹á¼è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ªÁ·Î©¤Æ¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¡ØSnow Man¡Ù¤â½ÅÊõ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ëà¼¤á¥¸¥ã¥Ëá¤Î¹á¼è¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¸¤ÎÀïÎ¬¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¼Â¤ò·ë¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit