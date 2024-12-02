¡ÚÃæÆü¡Û£Ï£Â¤¬ÅÄÃæ¾Âç³ÍÆÀ¤òàÌÔ¥×¥Ã¥·¥åá¤¹¤ë£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¡Ö¼ã¼ê¤Î¼êËÜ¤Ë¤âÀïÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Þ¡¼·¯¤Î¹Ô¤¯Àè¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£³ÚÅ·¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï£²Æü¤Ë¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£·¾¡±¦ÏÓ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃæÆü£Ï£Â¤ÇËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÌçÁÒ·ò»á¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ï³Í¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥É¥é¥´¥ó¥ºÆþ¤ê¤òàÌÔ¥×¥Ã¥·¥åá¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥É¥é¥´¥ó¥º¤À¤¬¡¢ÌçÁÒ»á¤ÏÅÄÃæ¾¤¬²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ·Ð¸³¤ò¤¹¤´¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ã¼êÅê¼ê¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£À¸¤¤¿¶µºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃæÆü¤Ï£²£°£±£·Ç¯£±£²·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¡¦¾¾ºäÂçÊåÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹Ç¯¤ËÃæÆü¤ÎÆó·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÌçÁÒ»á¤Ï¡Ö¾®³Þ¸¶¤â¾¾ºä¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤«Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Èà¾¾ºä¸ú²Ìá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ã¼êÅê¼ê¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¹â¶¶¹¨¤ä¾¾ÌÚÊ¿¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤Î¶â´Ý¡Ê´ØÂç¡Ë¡¢Æ±£²°Ì¤ÎµÈÅÄ¡ÊÀ¾Ç»±¿Í¢¡Ë¤éÌ¤Íè¤ÎÎµÅê¤ò»Ù¤¨¤ë¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤Ë¤â¡¢¥Þ¡¼·¯¤Î²ÃÆþ¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÌçÁÒ»á¤ÏÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤âÅÄÃæ¾¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÂÎÎÏÅª¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤ÁÀ±¤¬µó¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤â¤¦¤Ò¤È²Öºé¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£·Ð¸³ÃÍ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÃæÆü¤ÎËÜµòÃÏ¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤âËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡Ö¡ÊÅÄÃæ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ë¥×¥é¥¹ºàÎÁ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬³Í¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿·õ¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÌçÁÒ»á¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤ÏÅÄÃæ¾¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤È¥Ò¥¶¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇö¤¤¤«¤Ê¤È¡£Åê¼ê¤Ï²¿¿Í¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤¿¤é³Î¤«¤ËÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡£¥¦¥Á¤Ë¤ÏÍ°°æ¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤¹Åê¼ê¤â¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£