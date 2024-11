Thunderbolt4 4K/60Hz×2画面出力対応のドッキングステーション / USB-C/A対応マルチカードリーダー【まとめ記事】

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、40Gbpsの超高速データ転送に対応したThunderbolt4とHDMIポート合わせて最大2画面の映像出力(4K/60Hz)できるドッキングステーション「400-VGA027」を発売した。本製品は、ケーブル1本で最大2画面の映像出力(Thunderbolt4出力)ができるThunderbolt4ドッキングステーション。ノートパソコンのThunderbolt4(以下TB4と称する)ポートを2つに増やすことができる。TB4ポートはそれぞれ最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、最大2画面の映像出力とTB4機器への接続ができる。

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、SDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)に対応した5 in 1マルチカードリーダー「400-ADR334BK」を発売した。この5 in 1マルチカードリーダーは、SDカード、microSDカード、CF、xD、MSといった主要なメディアを一台でカバー。複数のデバイスを持ち歩く必要はなく、この製品一つで幅広いデータ管理が簡単にできる。写真や動画、文書など多様なファイルの読み込みをスムーズに行える。■Thunderbolt4 4K/60Hz×2画面出力対応!ドッキングステーションサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、40Gbpsの超高速データ転送に対応したThunderbolt4とHDMIポート合わせて最大2画面の映像出力(4K/60Hz)できるドッキングステーション「400-VGA027」を発売した。本製品は、ケーブル1本で最大2画面の映像出力(Thunderbolt4出力)ができるThunderbolt4ドッキングステーション。ノートパソコンのThunderbolt4(以下TB4と称する)ポートを2つに増やすことができる。TB4ポートはそれぞれ最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、最大2画面の映像出力とTB4機器への接続ができる。■1台で5種類対応!ローコストなUSB-C/A対応マルチカードリーダーサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、SDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)に対応した5 in 1マルチカードリーダー「400-ADR334BK」を発売した。この5 in 1マルチカードリーダーは、SDカード、microSDカード、CF、xD、MSといった主要なメディアを一台でカバー。複数のデバイスを持ち歩く必要はなく、この製品一つで幅広いデータ管理が簡単にできる。写真や動画、文書など多様なファイルの読み込みをスムーズに行える。■工場、学校、研究施設のセキュリティ対策に!個別管理できるスマートフォン保管庫サンワサプライ株式会社は、複数のスマートフォンを個別に管理できる保管庫「CAI-CABSP68(20台収納・横長・ダイヤル錠)」「CAI-CABSP69(20台収納・縦長・ダイヤル錠)」「CAI-CABSP70(10台収納・シリンダー錠)」を発売した。工場・学校・研究施設など、業務用・個人用問わずスマートフォンを保管する際に便利な保管庫。20台個別に収納でき、個人ベースでの管理が可能です。※CAI-CABSP70には10台の収納ができる。暗証番号を設定できるダイヤル錠なので、使用者が鍵を持つ必要がなく、紛失の心配がない。万が一、番号が分からなくなっても、管理者が番号検索キーを使用して暗証番号を確認できるので安心だ。■冷蔵庫の転倒・移動を防ぐ!転倒防止ベルトサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、地震時の冷蔵庫の転倒・移動を防ぐ地震対策ベルト「200-QL020」を発売した。震度6強相当の地震にも耐える強力な設計で、地震が起きた際の冷蔵庫の転倒・移動を防ぐ。2本のベルトで最大600Lまでの冷蔵庫を固定できる。ゴム製素材が衝撃を吸収し、冷蔵庫や内容物に対する地震の衝撃を緩和する。このベルトは、壁に穴をあけることなく冷蔵庫をしっかり固定できる粘着テープ式を採用しているため、大切な壁や家具を傷つける心配がない。設置時に冷蔵庫を持ち上げたり傾けたりする必要もなく、誰でも簡単に取り付けができる。賃貸住まいの人にも安心して使用できる。■お一人さま用パックが新登場!KFC「トクトク2ピースパック」「ウィンターパック」日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は、全国のケンタッキーフライドチキン(KFC)店舗で、「トクトク2ピースパック」と「ウィンターパック」を2024年11月27日(水)から期間限定で販売する。少しずつ本格的な冬の空気になってきた。そんな寒い季節は、お家で過ごすという人も多いのではないだろうか。そんな人のために、KFC自慢のメニューが楽しめる「トクトク2ピースパック」と「ウィンターパック」を販売する!